Passodopopasso, sfida per i giovani 

C’è tempo sino a martedì per presentare le candidature per il progetto “Passodopopasso”, rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti in città e promosso dal Plus Ghilarza - Bosa. Ai partecipanti è offerta l’opportunità di trasformare le proprie idee in progetti concreti, aiutandoli a sviluppare le capacità organizzative. Il programma si articolerà i diversi eventi come due incontri per la preparazione al percorso (6-9 novembre e 29 gennaio – 1 febbraio), dedicati alla definizione del progetto personale. Inoltre 4 incontri tematici con esperti di diversi settori pubblici e privati che porterà alla definizione del progetto entro giugno. Ogni partecipante avrà a disposizione un piccolo budget per coprire spese come viaggio, vitto e alloggio, assicurazione, attrezzature, materiali, formazione o mobilità in Italia o all’estero, partecipazione a programmi europei. ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA