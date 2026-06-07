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Calasetta.
08 giugno 2026 alle 00:49

Passo indietro, Liberevento ci sarà 

La Giunta ha deliberato uno stanziamento per ospitare il festival 

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Liberevento si farà anche a Calasetta. L’amministrazione comunale ha deciso di tornare sui propri passi e sostenere la quindicesima edizione del festival culturale nato proprio nel paese tabarchino.

La scelta

Una decisione arrivata a sorpresa, dopo che gli organizzatori avevano annunciato pubblicamente la rinuncia comunicata dal Comune e la conseguente cancellazione delle sette date previste nel cartellone estivo. A sancire il cambio di rotta è stata una comunicazione pubblicata sui canali social istituzionali. «Con delibera di Giunta comunale è stata approvata e finanziata la partecipazione al festival culturale “Liberevento”. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del sindaco o degli assessori, nessuna spiegazione sulle ragioni che hanno portato alla successiva marcia indietro. Un silenzio che lascia spazio alle interpretazioni e ai retroscena, destinati probabilmente a rimanere tali. «Accogliamo con favore la decisione dell'amministrazione comunale di destinare un contributo al festival dopo un primo momento di chiusura. - ha detto il direttore artistico Claudio Moica - Si tratta di una scelta che considero importante, perché riconosce il valore di una manifestazione, tra l’altro che ha avuto i natali nel paese, e che negli anni ha contribuito ad arricchire l'offerta culturale di Calasetta e a promuovere l'immagine del territorio anche oltre i confini dell'isola. Oggi, più che soffermarsi sulle polemiche dei giorni scorsi, è opportuno guardare avanti e lavorare affinché le iniziative culturali possano contare su una programmazione stabile e condivisa, nella consapevolezza che investire nella cultura significa investire nella crescita sociale, economica e turistica del territorio».

Lieto fine

Particolarmente sentita sarebbe stata l'assenza del momento dedicato a Bruno Rombi, giornalista e scrittore calasettano al quale il festival dedica uno dei suoi appuntamenti più significativi attraverso il premio che ne porta il nome. La svolta quindi è arrivata dopo giorni di polemiche: la Giunta ha approvato uno stanziamento di 7 mila euro, consentendo di chiudere le discussioni con un lieto fine. Le date di Liberevento a Calasetta tornano in calendario e il festival potrà celebrare la sua quindicesima edizione anche nel luogo in cui tutto ebbe inizio.

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