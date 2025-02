passo indietro dell’olbia e niente aggancio la sfida col monterotondo finisce in parità 

Monterotondo 0

Olbia 0

Real Monterotondo (3-5-2) : Mengucci; Contucci, Darini, Manca; Ceccarelli, Barba (37’ st Ansini), Napoleoni, Meledandri, Zaccone (22’ st Albanesi); Menghi, Pellegrini (37’ st Cantiani). In panchina Silvestrini, Volpe, Muti, Purello, Fontana, Riosa. Allenatore Stillo.

Olbia (4-2-3-1) : Di Chiara; Arboleda, Buschiazzo, Pani, Petrone; Rizzo (29’ st Yanovskyy), Maspero; De Grazia (1’ st Marroni), Ragatzu, Costanzo; Furtado (1’ st Della Salandra). In panchina Rizzitano, Lucarelli, Caggiu, Cabrera, Diallo, De Jesus. Allenatore Zé Maria.

Arbitro : Pandini di Bolzano.

Note : ammonito Della Salandra. Recupero: 0’ pt-2’ st. Spettatori 327.

Monterotondo. Missione fallita. Col Real Monterotondo finisce 0-0, un risultato che impedisce all’Olbia di agganciare i romani in zona salvezza. Dopo la trasferta della 5ª giornata di ritorno di Serie D la squadra di Zé Maria si risveglia dunque nei playout, con la magra consolazione della conferma del tredicesimo posto con 23 punti a -3 dalla salvezza diretta.

«È un punto che muove la classifica: volevamo raggiungerli, purtroppo non è successo», si rammarica il tecnico. «Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, eravamo lenti, abbiamo sbagliato tanti passaggi e loro ci hanno messo in difficoltà. Poi nella ripresa ci siamo ripresi e ce la siamo giocata alla pari: va bene così». Netto il passo indietro rispetto alla gara vinta con l’Anzio al turno precedente.

Nel primo tempo i padroni di casa sono pericolosi più volte su angolo e con Menghi, neutralizzato sulla linea da Arboleda, mentre prima dell’intervallo Furtado si mangia il vantaggio. Brividi per l’Olbia nella ripresa quando Menghi supera Di Chiara prima che l’arbitro annulli il gol per fuorigioco e Pani salvi su Napoleoni sulla linea. Prima della mezz’ora Menghi trova invece un super Di Chiara che manda sul palo certificando lo 0-0 dello stadio “Cecconi”.

Per fare risultato sabato al “Nespoli” nell’anticipo con la capolista Cassino l’Olbia dovrà fare molto di più.

