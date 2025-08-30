VaiOnline
Serie C.
31 agosto 2025 alle 01:02

Passo indietro della Torres 

Approccio deludente, i rossoblù cadono a Campobasso 

Campobasso 2

Torres 1

Campobasso (4-3-3) : Tantalocchi; Papini, Parisi, Lancini (38’ st Mancini), Celesia (1’ st Pierno); Di Livio, Brunet, Gala (12’ st Serra); Bifulco, Padula (31’ st Lombari), Lionetti (31’ st Magnaghi). In panchina Rizzo, Forte, Lanza, Cerretelli, Nocerino, Ravaglioli. Allenatore Zauri.

Torres (3-5-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante (41’ st Dumani); Zecca, Carboni (41’ st Starita), Giorico (28’ Di Stefano), Brentan, Nunziatini; Musso (34’ st Diakite), Bonin (28’ Sala). In panchina Petriccione, Marano, Biagetti, Masala, Idda, Dumani, Stivanello. Allenatore Pazienza.

Arbitro : Colelli di Ostia.

Reti : pt 22’ Bifulco; st 20’ Musso, 36’ Bifulco.

Note : espulso dalla panchina Celesia. Ammoniti Giorico, Nunziatini, Di Livio, Pierno, Musso, Mercadante, Brentan. Recupero 3’ pt-6’ st.

Campobasso. Brutto primo tempo, buona ripresa, ma vince il Campobasso per 2-1. Avversaria sicuramente di livello superiore al Pontedera, ma anche Torres deludente nell’approccio, nonostante un discreto inizio. A destra Zecca non è quasi mai riuscito a spingere, meglio a sinistra Nunziatini, ma in generale nella prima frazione sono stati concessi troppo campo e iniziativa al Campobasso che poteva andare al riposo anche con due reti di vantaggio. Buono invece il secondo tempo e meritato il pareggio col gol di rapina di Musso, ma i sassaresi si sono fatti trafiggere ancora da Bifulco.

Primo tempo

Il tecnico Pazienza mette Carboni al posto dello squalificato Lunghi, ma come mezz’ala destra. La gara si apre con la Torres pimpante a sinistra, da dove Nunziatini mette due cross senza fortuna. Bifulco a destra in area dribbla Mercadante che però riesce a rimediare. Al 13’ Brunet va al tiro: la palla carambola sulla schiena di Antonelli e va fuori di poco. Al 20’ bella ripartenza della Torres con Nunziatini che serve Musso: diagonale largo.

Al 22’ passa il Campobasso con un tiro di Gala che Bifulco devia in rete. Molisani vicini al raddoppio: la rovesciata di Padula colpisce il palo destro. La Torres sbanda, al 31’ girata di Parisi che lambisce il palo sinistro. Bifulco in contropiede al 36’ spreca calciando alto da dentro l’area. Al 44’ riemerge la Torres: da angolo sinistro Brentan tira al volo e Tantalocchi si tuffa evitando la rete.

Secondo tempo

Subito Giorico a centro area dove Musso, pressato, gira ma senza forza. Al 53’ grande azione Torres: Zecca per Musso che serve Bonin in area, la difesa si salva in corner. Sull’angolo tiro al volo di Brentan che prende il palo destro, Musso riprende e segna ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 58’ assist di Musso per Carboni ma il controllo è difettoso. Ancora Brentan al 59’ e nuovo miracolo del portiere. Il gol è nell’aria: al 65’ palla a destra sul fondo per Antonelli che rimette in mezzo rasoterra, Musso ha un guizzo in mezzo a due avversari e pareggia.

All’81’ però il Campobasso torna in vantaggio: corner da sinistra, incornata di Magnaghi sul palo sinistro e Bifulco sigla la doppietta personale. Mister Pazienza fa entrare tutti gli attaccanti e i centrocampisti offensivi, ma il risultato non cambia.

