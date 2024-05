Passo indietro del capolista che “salva” i militari SS 

Berlino. L’ultradestra tedesca bandisce Maximilian Krah dai dibattiti pubblici in vista delle europee e il capolista fa un passo indietro, dimettendosi dal presidio del partito, che resta alla deriva a 15 giorni dalle urne per l’europarlamento. La tensione non potrebbe essere più grande nelle fila di Alternative fuer Deutschland, dopo la bufera esplosa sulle parole del candidato, che ha rifiutato di definire criminali tutte le SS di Adolf Hitler in un’intervista a “la Repubblica”. E così, all’indomani della rottura con il Rassemblement National di Marine le Pen e la Lega di Matteo Salvini, esito dell’inaccettabile linea revisionista del candidato tedesco, Krah deve fare i conti con i suoi. Con conseguenze per la corsa elettorale, dalla quale tuttavia non può più essere depennato.

La decisione di nascondere definitivamente l’avvocato 47enne già finito in una serie di scandali - dopo l’arresto dell’assistente per spionaggio cinese e i sospetti sui fondi russi su cui è stato interrogato dall’Fbi - è arrivata nel corso di una riunione della presidenza federale del partito di Alice Weidel e Tino Chrupalla. «Prendo atto del fatto che dichiarazioni oggettive e differenziate da parte mia siano state strumentalizzate come pretesto per danneggiare il nostro partito», ha affermato.

