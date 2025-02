passo falso torres 

Torres 0

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani; Zambataro, Giorico, Brentan (40’ st Nanni), Guiebre; Fischnaller; Zamparo (25’ st Mastinu), Diakite (1’ st Varela). In panchina Petriccione, Stangoni, Mercadante, Liviero, Masala, Mastinu, Casini, Fois, Nanni, Carboni. Allenatore Greco.

Gubbio (4-2-3-1) : Venturi; Tozzuolo, Signorini, Rocchi, Tentardini (40’ st David); Iaccarino (15’ st D’Avino), Corsinelli; Spina (25’ st Maisto), Faggi, D’Ursi (40’ st Zallu); Tommasini. In panchina Bolletta, Di Vincenzo, Rovaglia, Stramaccioni, Zallu.

Arbitro : Poli di Verona.

Note : ammoniti Tozzuolo, Diakite, Idda; recupero 3’ st; spettatori 3.637 (12 ospiti).

Sassari. Non basta una buona ripresa, dopo avere sofferto nel primo tempo. Lo 0-0 fra Torres e Gubbio è un risultato ineccepibile, che serve però più agli ospiti che alla squadra sassarese visto il successo della Virtus Entella che allunga a +7 sui rossoblù al terzo posto.

Sul piano tattico gli umbri dominano nella prima frazione: coprono bene il campo, pressano bene e infatti costruiscono sei tiri contro i quasi due dei padroni di casa. I tre trequartisti dietro la punta si muovono bene e nelle ripartenze la squadra del tecnico Greco è sempre in difficoltà negli accoppiamenti. Oltretutto si crea troppa distanza tra centrocampo e attacco, con Fischnaller costretto a fare trequartista e persino ad aiutare in mediana.

Cronaca

Gli ospiti nei primi venti minuti vanno al tiro quattro volte: in due è Zaccagno a metterci una pezza (al 2’ su tiro di D’Ursi e al 21’ su conclusione di Faggi), mentre altre due volte hanno scarsa mira Iaccarino e Spina. Una sola vera occasione per i rossoblù, al 32’ su corner sinistro con incornata all’indietro di Fischnaller che colpisce la traversa. Nel finale ancora avanti il Gubbio con Tommasini, che al 44’ dopo essere scappato alla marcatura di Antonelli entra in area ma allarga il diagonale.

Si riparte

L’inserimento di Varela e l’avanzamento di Fischnaller danno brio alla manovra. Proprio Varela potrebbe sbloccarla subito su verticalizzazione del compagno, ma calcola male i tempi e il portiere in uscita lo anticipa. Due minuti dopo ancora Varela va al tiro, ma il portiere respinge. La Torres preme e al 57’ protesta per un contatto in area ai danni di Zambataro. Al 57’ bella incornata di Zamparo, il portiere salva. Le occasioni si diradano e anzi al 92’ Maisto su palla persa da Idda va via per 60 metri ma una volta in area calcia alto.

