Passo falso Juventus 

Roma. Conte timbra la qualificazione Champions, Allegri e Gasperini sorridono perché l’obiettivo è vicino, Fabregas scavalca Spalletti, che mastica amaro e affonda. Il turno tardo mattutino della discordia va in archivio con una grossa sorpresa: la Juve infatti fa harakiri con i nemici storici della Fiorentina e scivola dal terzo al sesto posto, a 90’ da un fallimento doloroso. Vincono tutte le altre ma l’unico verdetto definitivo se lo regala il Napoli che stravince a Pisa e si qualifica aritmeticamente. Fanno un poderoso salto in avanti Milan e Roma, appaiate al terzo posto, con i rossoneri avanti per gli scontri diretti. Ma per festeggiare devono arpionare i tre punti nell’ultimo turno con Cagliari e Verona.

Orgoglio

Il Milan tira fuori l’orgoglio e con un po’ di sofferenza fa il pieno a Genova, la Roma vince agevolmente il derby con una Lazio stanca e rimaneggiata grazie a una doppietta di testa di Mancini. Il Como supera di misura il Parma e sale al quinto posto precedendo la Juve per gli scontri diretti. Sono le cinque gare a mezzogiorno, dopo giorni di polemiche, a riservare emozioni. A lasciarci le penne è la caotica Juventus infilzata in contropiede dalla Fiorentina, che si fa perdonare dai suoi tifosi una stagione a rischio retrocessione. La Juve non riesce a dominare l’ansia per il risultato da conseguire ad ogni costo, Vlahovic fallisce il vantaggio, poi un incerto Di Gregorio si oppone male al primo gol di Ndour. Due gol bianconeri vengono annullati, qualche occasione viene sprecata prima del raddoppio di Mandragora, con una perla dalla distanza, che chiude i giochi. Fischi all’uscita e per la Juve si profila un ridimensionamento che Spalletti non sta riuscendo ad evitare. Sospiro di sollievo per Max Allegri. Il suo Milan balbetta come nell’ultimo mese e ringrazia un pasticcio difensivo del Genoa che consente a Nkunku di sbloccare il match. Athekame trova il raddoppio ma il gol di Vazquez costringe i rossoneri a un finale in sofferenza. È comunque un risultato che vale oro.

Sicurezza

C’erano pochi dubbi, ma il Napoli risolve la pratica Pisa in scioltezza con i gol di McTominay, Rrahmani e Hojlund. Gli ospiti gestiscono la gara con piglio sicuro, passano quando vogliono, poi controllano gli sparuti tentativi avversari. Il posto Champions viene blindato e ora si comincia a parlare del futuro, a partire da quello di Antonio Conte che resta incerto. Il Como chiude in casa la sua splendida stagione col meritato successo sul Parma. Non c’è Nico Paz (quasi un’anticipazione del prossimo anno). I pali di Douvikas e Baturino rimandano il vantaggio che arriva dopo un’ora con Moreno. Il pari di Pellegrino viene invalidato per fuorigioco e il Como fa fatica ma arriva il 19° successo e la sua difesa è sempre la migliore. Ma per la Champions ci vuole un inciampo di Milan o Roma.

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