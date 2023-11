Passo falso della Baunese a Dolianova, addio vetta  

Uta 2020 1

V. Borgo S. Elia 0

Uta 2020 : Piroddi, Mameli, Aretino, Maccioni, S. Pibia (66’ Mandas), Virdis (46’ Piras), Atzeni, Sartorio (84’ Pellegrini), Picciau, Suella, Cossu (55’ Amorati). Allenatore Saba.

Vecchio Borgo S.Elia : Contu, Cao (84’ Mastio), Cincotti, Cara, Pinna, G. Murgia, Caddeu (70’ Lai), Bartoli (70’ S. Murgia), Piras, Pisano, Ataldi (82’ Farci). Allenatore Murgia.

Arbitro : Morittu di Alghero.

Rete : 65’ (r) Picciau.

Dopo la sconfitta a Baunei, l’Uta torna a vincere davanti al proprio pubblico contro un temibile Vecchio Borgo Sant’ Elia. Partita dal sapore di alta classifica tra due squadre fino a qui molto costanti in campionato. Il primo tempo lascia spazio a poca tecnica e molta intensità, con qualche occasione in più per gli ospiti che approcciano la gara in maniera propositiva. Su tutti Ataldi e Piras creano qualche grattacapo alla difesa di casa. Nella ripresa l’Uta trova più linfa e tira fuori l’animo della squadra ai vertici del girone. Al 65’ arriva la rete che decide la sfida: penalty perfetto di Picciau che spiazza Contu e manda avanti i biancoverdi. Ultima mezz’ora intensa con gli ospiti che sfiorano il pari con la punizione di Ataldi e l’Uta che prova a pungere in ripartenza ma il risultato non cambia più.

RIPRODUZIONE RISERVATA