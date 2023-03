Passo falso del tortolì 

Terralba 2

Tortolì 2

Terralba (4-4-2) : Angioni, L. Orrù, Frongia (10’ st Piras), Uliana, Costella (33’ st Volpe), Onnis, Soddu, Ezeadi (38’ st Manca), Serpi, Porru, Diana (35’ st Cammarota). In panchina Armas, Zonca, Melis, Pitzalis, Pau. Allenatore Firinu.

Tortolì (4-3-3) : Sanna, Murru, Gentini, Serra, Pendin, Loi (10’ pt C. Lai), Aversano (21’ st Mascia), S. Orrù, Mameli, Boi, Lobina (6’ st Bonicelli). In panchina Serra, F. Lai, Casula, M. Lai, Fanni. Allenatore Piras.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : nel pt 2’ Aversano, nel st 22’ (r) L. Orrù, 24’ Mameli, 37’ Piras.

Note : espulso per doppia ammonizione Sanna (Tortolì); ammoniti Uliana, Manca, Pendin, Aversano, Boi e Lobina; recupero 5’ pt-5’ st; spettatori 120.

Terralba. Termina con un pareggio la sfida di alta classifica tra Terralba e Tortolì (2-2). Padroni di casa che, dopo aver subito la rete a freddo, riescono a recuperare per due volte lo svantaggio. Ospiti che recriminano qualcosa, in particolare sulla decisione del rigore assegnato ai terralbesi con espulsione del portiere Sanna.

La gara

Pronti via e il Tortolì passa. È il 2’ quando Boi, da sinistra, mette al centro un pallone, Angioni, Uliana e Costella non riescono a liberare, sul secondo palo spunta Aversano e segna. Il Terralba reagisce: al 15’ con Diana, mentre al 22’ e 30’ ci provano Onnis e Luca Orrù, senza fortuna. Al 33’ è il Tortolì pericoloso con Aversano, che calcia a lato.

La ripresa

Terralbesi in avanti e ospiti che cercano di colpire di rimessa. Al 20’ il pareggio: Porru viene lanciato sulla destra, entra a contatto con Sanna in uscita e per il direttore di gara ci sono gli estremi per il rigore, tra le proteste dei giocatori del Tortolì. Per Sanna è anche doppio giallo e conseguente espulsione. Dopo 2 minuti dal dischetto calcia Luca Orrù che batte il neo-entrato Mascia. L’undici di Alberto Piras riparte e trova, al 24’, il nuovo vantaggio grazie a Mameli che batte a rete da 25 metri. Al 37’ il nuovo pareggio terralbese: azione prolungata che libera al tiro Orrù, Mascia respinge su Piras che insacca. Nei minuti di recupero un’occasione per parte (prima Bonicelli, poi Manca), ma il risultato non cambia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata