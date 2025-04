Passo carrabile negato: «Così il mio cancello è sempre bloccato» 

Ostaggio nella sua casa. Luigi Oggiano vive a Sestu e non ne può più, perché trova sempre il cancello auto in sosta davanti al cancello. «Ho chiesto l’autorizzazione per il passo carrabile, ma la Polizia Locale mi ha risposto di no, perché è vicino a un incrocio», racconta l’uomo, che da qualche anno abita in via Cagliari, vicino all’incrocio con via Sassari; «eppure io ho visto anche altri passi carrabili vicino a un incrocio a Sestu».

Senza quel cartello molti automobilisti colgono l’occasione. «Ormai è diventato impossibile mettere l’auto nel cortile di casa, e se per caso riesco a parcheggiare ho la certezza che troverò l’uscita bloccata e perderò un sacco di tempo. Ci ho rinunciato ma vorrei trovare una soluzione».

Come spiega il comandante della Polizia Locale, Giorgio Desogus, «col tempo il regolamento è diventato più restrittivo, se avesse fatto richiesta qualche anno fa sicuramente avrebbe ottenuto il passo carrabile. Ma stiamo cercando di mettere qualche deroga. Intanto le auto che sostano lì sono comunque fuori dagli spazi regolari, si possono multare, quindi interverremo ogni volta che possiamo».

RIPRODUZIONE RISERVATA