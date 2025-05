Passo a due per guidare la Provincia 

La campagna elettorale si farà sotto l’ombrellone. A eleggere gli organi della neonata Provincia dell’Ogliastra saranno gli amministratori comunali in carica e il ruolo di presidente sarà riservato a uno dei ventitré sindaci del territorio. Le indiscrezioni del momento raccontano una possibile sfida tra Angelo Stochino, sindaco di Arzana ed esponente di Forza Italia, e Sergio Lorrai, primo cittadino di Gairo (Pd). Ma i tempi sono ancora prematuri per le ufficialità, anche perché le consultazioni saranno indette dalla presidente della Regione entro il mese di luglio 2025 e si svolgeranno entro i sessanta giorni successivi, a settembre. Il presidente eletto non avrà una Giunta di riferimento, bensì dieci consiglieri formeranno un organo esecutivo e s’insedierà anche un’assemblea di tutti i ventitré sindaci. Nel meccanismo elettorale la provenienza di ciascun elettore ha un peso differente: hanno diritto a 6 voti gli amministratori di Tortolì (oltre 10.000 residenti), a 4 quelli di Lanusei (oltre 5.000), a 3 quelli dei Comuni fra 3.000 e 5.000, a 1 quelli fino a 3.000 abitanti.

I democratici

Gli interessi della comunità ogliastrina devono essere messi prima di ogni altro ragionamento di appartenenza partitica. Come Pd Ogliastra - dice il segretario, Ivan Puddu - vogliamo che scuola, viabilità, le politiche ambientali e la programmazione territoriale riempiano di contenuti la nuova Provincia. In questo servirà l’aiuto di tutte le forze politiche. Questo è l’anno della ricostruzione della nuova Provincia e tutti sono chiamati alla massima partecipazione. A breve convocheremo un incontro con i nostri iscritti e amministratori locali».

Il centrodestra

Renato Pilia, figlio di Bruno, ultimo presidente eletto dai cittadini della Provincia dell’Ogliastra, è segretario provinciale di Forza Italia. «Ci prepariamo alle elezioni della nuova Provincia, puntando su competenza, radicamento e dialogo con i territori. Possiamo contare su una rete capillare di amministratori presenti in gran parte dei Comuni ogliastrini, risorsa fondamentale per rappresentare al meglio le esigenze reali del territorio». I dialoghi tra i forzisti sono aperti e ieri sera Pilia, assessore alla Programmazione del Comune di Lanusei, ha tenuto un incontro con diversi iscritti. Anche Fratelli d’Italia vuole recitare un ruolo attivo: «Il partito - afferma il presidente territoriale, Nicola Salis - si impegna a promuovere un ampio confronto con tutte le forze del territorio, con l’obiettivo di costruire un gruppo dirigente capace di interpretare e tutelare le specificità dell’Ogliastra».

