Passione vintage, in seimila alla Fiera 

Il sole picchia in viale Diaz, ma nessuno si muove. Saranno già circa un centinaio in fila all’apertura dei cancelli alla Fiera. «Sabato non sono potuta venire, domenica non potevo mancare. Voglio un pezzo unico», dice Federica, 27 anni. Sobrio o vezzoso, utile o no, l’importante è che sia vintage, quindi usato: dalle borse in pelle agli shorts, dai cappelli anni Cinquanta e Sessanta ai vaporosi e coloratissimi vestiti, ma anche orecchini e collane sfiziose all’antiquariato classico. Il mercatino del vintage, edizione primaverile, è un successo straordinario: oltre seimila persone rinunciano alla tintarella pur di portarsi a casa un vinile, un giocattolo antico, un grammofono. «Il vintage è un modo per curiosare dentro un passato che non ci appartiene», dice Federico, 25 anni. «Io ho trovato un vinile a 20 euro», News of the world, dei Queen, «e sono molto soddisfatto», aggiunge.

La scelta

Al gran “bazar” nei padiglioni della Fiera c’è di tutto per tutti: le Chuck Taylor della Converse, le Vans d’epoca; le pocket-T primi anni ’90 di Gap con il vecchio logo sull’etichetta, made in Usa, magliette che comparivano sulle riviste in campagne memorabili, quindi “pezzi” della moda Y2K: stampe vistose, pantaloni a vita bassa, occhiali eccentrici. Stili mescolati, insomma. Soprattutto vintage. «Siamo partiti da un gioco, abbiamo creato una realtà», dicono gli organizzatori Manuel Usai, Emanuele Cabras e Gianluca Zedda (l’associazione è Flow of the Elements). Sono loro, un ingegnere, un dipendente regionale e un imprenditore, cresciuti con la passione per la break dance e il gaming, ad aver creato questo appuntamento che due volte l’anno, a giugno e dicembre, fa impazzire migliaia di cagliaritani. «Il concetto di vintage va oltre quello di oggetti antichi o usati: implica un fascino intrinseco, unicità e autenticità che riflettono il periodo di produzione e l'epoca a cui appartengono».

In coda

Quest’anno gli espositori sono oltre cento, centoventi. Quello di “seconda chance” che vende tutti i pezzi a 3,50 euro è il più battuto. La fila si forma per tutta la giornata. «Ho visto tre vestiti, se ci sono le taglie con 10.50 euro li prendo tutti», racconta Eleonora, mentre attende il suo turno con mamma Daniela. In fila non solo giovani e giovanissimi. «Il vintage è per tutti, soprattutto per noi», dice la signora Michela che preferisce non rivelare l’età. «Nel vintage c’è anche una propensione a non acquistare sempre ciò che è utile: io per esempio ho visto un cappello con veletta che difficilmente potrà utilizzare».

Talk e burlesque

Alla kermesse, novità di questa edizione, oltre a fornitissimi stand, anche tante attività. Una di questa è la lezione di burlesque, antica arte dello spogliarello a ritmo di musica che fa impazzire giovani e meno giovani. Per la prova indossano scarpe a tacco alto, alcune altissimo. Nere, di vernice, bicolore, modello anni '40. Arrivano timide ma in meno di dieci minuti si trasformano in seduttrici dalle insospettabili qualità. Studentesse, impiegate, commercianti, mamme e nonne: per un pomeriggio protagoniste di questa forma di spettacolo erotico dell’Ottocento. «È molto divertente, valeva la pena il prezzo», 3 euro, «per l’ingresso», dicono. L’unica voce contraria si leva proprio all’ingresso: «Non si può pagare col bancomat? Nel 2025?», dice una signora. «In effetti no. Ma questa è una fiera del vintage, sarebbe fuori tema», le risponde un assistente dell’organizzazione. Geniali. ( ma. mad. )

