Passione true crime, la primavera si tinge di noir 

Un’esperienza immersiva in apertura e, in un chiusura, uno dei massimi esperti del

giornalismo investigativo italiano. È questa la traiettoria di “Primavera Noir”, il primo festival a Cagliari interamente dedicato al true crime, in programma dal 17 al 19 aprile negli spazi di Palazzo Doglio, in collaborazione con l’associazione Elementum. Un percorso che attraversa linguaggi e formati diversi: dall’esperienza immersiva e partecipata alla narrazione giornalistica dal vivo, trasformando il pubblico da spettatore a protagonista.

Su il sipario

A inaugurare il festival arriva “Premiere – True Crime Experience”, una cena con delitto realizzata in collaborazione con Lost Room che supera il formato tradizionale per trasformarsi in teatro immersivo. L’Osteria del Forte si trasforma in una raffinata première cinematografica, improvvisamente interrotta da un omicidio. Tra indizi e colpi di scena, i partecipanti diventano protagonisti di un’indagine collettiva, dove il confine tra scena e realtà si assottiglia progressivamente. Teatro interattivo, gioco investigativo e alta cucina si intrecciano in un’unica esperienza.Gli ultimi posti disponibili sono prenotabili sul sito di Lost Room.

Il cartellone

Sabato 18 aprile il programma si muove tra letteratura e palcoscenico. Alle 10.30, all’American Bar, Davide Cossu, autore e giornalista, dialoga con Giuditta Sireus per presentare il suo nuovo romanzo “L’enigma del principe scarlatto” (Newton Compton Editori). Per partecipare è obbligatoria la prenotazione via email a iscrizioniclubjaneausten@gmail.com. La sera, alle 20.30, Teatro Doglio ospita “Bouquet of Madness”, tra i format più originali del true crime contemporaneo. Nato dall’omonimo podcast di successo e oggi in tour nazionale, lo spettacolo porta sul palco un racconto fatto di ritmo, tensione e presenza scenica, con Marty e Fred a guidare il pubblico tra storie inedite. Quello che prima si ascoltava diventa qualcosa che accade davanti agli occhi. La distanza si azzera, il racconto prende corpo, il pubblico entra dentro la narrazione. E soprattutto cambia l’esperienza: da individuale a collettiva. Una storia che si ascoltava in cuffia diventa qualcosa che si vive insieme, nello stesso momento, nello stesso spazio. È un passaggio naturale dal digitale al live, che amplifica l’impatto del racconto senza perdere l’identità del podcast. La chiusura, domenica 19 aprile, è affidata a Pino Rinaldi. Sul palco del Teatro Doglio, il giornalista conduce un racconto dedicato al caso del Mostro di Firenze, ricostruendo uno dei capitoli più oscuri della cronaca italiana tra indagini, depistaggi e interrogativi ancora aperti. Un appuntamento che restituisce al true crime la sua dimensione più rigorosa e profondamente legata alla realtà. Biglietti disponibili sui circuiti BoxOffice Sardegna.

Così, per tre giorni, il Teatro Doglio, l’Osteria del Forte e l’American Bar diventano le tappe di un unico racconto diffuso, in cui il true crime esce dai suoi canali tradizionali per trasformarsi in esperienza dal vivo ( red. spett. ).

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