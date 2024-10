Passione tatuaggi, boom alla Fiera 

«Il primo tatuaggio me lo sono fatto subito dopo il diploma in Francia: era piccolino, sul braccio. Poi, da quel momento, non mi sono mai fermato: ogni grande occasione o evento della mia vita l’ho celebrato con un nuovo lavoro. Amo i tribali e quelli a colori, ma devo ammettere che gli orientali e le nuove tendenze geometriche sono veramente spettacolari». Ieri pomeriggio Pietro Collu, 48 anni di Cagliari, stava girando per gli stand della “Cagliari Tattoo Convention”, alla Fiera, in cerca di un’ispirazione. Per ora ha una riproduzione della “Venere del Botticelli” sulla schiena e un drago nella spalla destra: il primo onora il momento nel quale ha conosciuto sua moglie in Toscana, il secondo il loro viaggio più bello: in Giappone. Ora deve farne uno dedicato a mio figlio. «Ci sto pensando da anni», sorride, «perché sarà l’ultimo: quello che mi completerà».

I disegni sulla pelle

Nei circa cinquemila metri quadrati del padiglione fieristico di viale Diaz in tre giorni sono entrati quasi seimila visitatori, moltissimi giovani, e ognuno con la propria storia da racchiudere in un disegno sulla pelle. La 14ª edizione della manifestazione ha visto la partecipazione di 110 tatuatori, ma anche musicisti, artisti, parrucchieri, esperti in pircing e altro tipo di decorazionid el corpo, motociclisti e tutto ciò che ruota attorno al mondo della street art. Tra aghi, colori e creme, in tanti hanno potuto ammirare le opere di alcuni dei migliori tatuatori italiani. Tra questi, gettonatissime, hanno lavorato Gaia Zeta, trentenne di Ladispoli, la torinese Gaia Leone, la campana Simona Cordero e tanti altri maestri dell’inchiostro. Molto affollati anche gli stand dei professionisti locali, alcuni anche molto conosciuti oltre Tirreno. Veri e propri capolavori sulla pelle hanno attirato l’attenzione degli appassionati: dai maestri del realismo ai virtuosi del tradizionale giapponese, passando per gli stili più innovativi e sperimentali.

Migliaia di visitatori

Quest'anno, come hanno confermato gli organizzatori, la convention ha superato le aspettative, attirando un numero considerevole di partecipanti. Ogni spazio era un piccolo universo a sé, un'espressione unica della personalità e del talento dell'artista. Da venerdì sino a ieri è stato possibile visitare mostre fotografiche, dimostrazioni di tecniche di tatuaggio, workshop e spettacoli che hanno arricchito l'esperienza dei visitatori, molti dei quali sono rimasti pressoché tutta la sera e sino a notte grazie alle attrezzatissime aree food. Solo nei prossimi giorni sarà possibile tracciare il bilancio della manifestazione, ma già i numeri sembrano premiare lo staff giovane che ha potuto contare anche su una massiccia copertura social dell’evento.

Gli appassionati

«È un mezzo per esprimere la creatività, diciamo pure una visione del mondo e la rispettiva sensibilità estetica», spiega Simona Musio, poco più che ventenne che, terminato il liceo artistico, si è avvicinata qualche anno fa ai tatuaggi, «non ho ancora aperto uno studio mio: non sono ancora pronta, anche se ho tantissima passione e ho cambiato vari studi per rubare stili e segreti. Sono venuta qui per vedere i migliori all’opera». Ciò che salta subito all’occhio è che questo tipo di arte è in continua evoluzione, con un continuo processo di innovazione di stili e sensibilità. «Per me il tatuaggio non è arte», commenta Stefano Porcu, cagliaritano di 32 anni, con buona parte del corpo ricoperto di disegni, scritte e linee, «è un’esperienza trasformativa: segue il mio processo di crescita personale, di riflessione e di consapevolezza. Quanto ho speso? Meglio non dirlo, ma se li avessi usati per comprare un quadro o un’auto nessuno si stupirebbe».

