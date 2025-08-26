Passione barracelli, per lavorare gratis si candidano in 22 

Boom di richieste a Quartucciu per entrare a far parte della neonata Compagnia barracellare: l’Amministrazione si aspettava una dozzina di adesioni (il minimo per rendere operativa l’unità), invece ne sono arrivate ben ventidue. Eppure si tratta di un servizio a titolo volontario, senza alcun tipo di retribuzione, aspetto questo che era stato ribadito dal primo cittadino in occasione del giuramento del capitano Antonio Loni, qualche settimana fa.

I ventidue aspiranti volontari, che hanno risposto alla manifestazione d’interesse pubblicata a fine luglio dal Comune, sono stati sottoposti a un colloquio preliminare e conoscitivo che si è tenuto giovedì nel Comando della Polizia locale cittadina. L’appuntamento è stata l’occasione per conoscere il capitano, ma il colloquio era finalizzato soprattutto alla valutazione dell'idoneità dei candidati e delle candidate.

Una volta che verrà accertato il superamento della prova, sarà l’Amministrazione a provvedere a tutti gli adempimenti, inviando i documenti dei futuri barracelli alla Prefettura, cui spetterà fare un’ulteriore verifica sull'idoneità dei candidati prima di portare avanti l’iter relativo che si concluderà con il giuramento, dopo la firma dell’apposito decreto prefettizio.

«Siamo abbastanza soddisfatti della risposta positiva che hanno dato gli aderenti», spiega l’assessore Cristian Mereu, «inoltre abbiamo notato e apprezzato il grande entusiasmo in coloro che vogliono contribuire a rendere la nostra comunità ancora più efficiente sotto il profilo del controllo del territorio, ma anche in relazione alle problematiche su vigilanza ambientale e prevenzione incendi, tutti compiti, e non gli unici, diventati di competenza dei barracelli, oltre che ovviamente della Polizia locale», precisa l’esponente della giunta Pisu.

Mereu ha una certezza: «Contiamo sull'azione di supporto della nascente Compagnia per coadiuvare gli agenti, visto che il Comando di Quartucciu necessita di un rafforzamento: il nostro è un territorio estero e con dinamiche complesse che vanno gestite al meglio». Ai barracelli, che hanno pure funzioni di polizia rurale, spetterà anche il gravoso compito di prevenire e controllare gli abbandoni dei rifiuti, un problema abbastanza sentito in città, dal centro urbano fino alle campagne. Sono di qualche giorno fa le segnalazioni che riguardavano la presenza di alcuni sacchetti colmi di spazzatura e abbandonati nel parcheggio antistante il centro sportivo polivalente Raffaele Piras; della settimana scorsa invece l’intervento degli addetti al verde del Comune in piazza Maccioni, dove sono stati rimossi i rifiuti abbandonati tra la vegetazione spontanea.

