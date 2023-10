Passio dei Martiri Turritani, maxi xilografia  

Una spada pronta a colpire la testa di Gavino, spogliato delle sue vesti di soldato romano, una immagine suggestiva che racconta il martirio tramandato dalla Passio dei Martiri Turritani: è incisa sulle tre tavole dell’opera xilografica dell’artista portotorrese Giovanni Dettori, un unicum nel suo genere in Sardegna, per le sue dimensioni, 3,60 metri per 2,50, e per la rappresentazione della Turris Libisonis del 303 d.C., l’anno della decapitazione dei santi Gavino, Proto e Gianuario.

Nei volti dei personaggi raffigurati c’è la disperazione del martirio, e poi il granchio impigliato nella rete e la testa del Satiro, elementi di una città marinara, ricca della sua storia millenaria. Un risultato che trasuda umanità e spirito d’identità in ogni segno tracciato. Un’ impresa compiuta a otto mani, frutto di un faticoso ma sorprendente lavoro che ha unito insieme la passione di sette studenti dell’Accademia dell’arte di Sassari guidati dal maestro e docente Giovanni Dettori. Tre mesi di attività per un’opera cominciata il 27 luglio scorso e inaugurata il 27 ottobre all’interno di un laboratorio xilografico che a Porto Torres custodisce due pezzi unici: un torchio Saroglia del 1928 e uno manuale del 1850, appartenuto a don Giovanni Bosco. In questo spazio il tempo scorre lento, si impugnano coltelli e sgorbie, si incide una matrice di legno e sopra si fanno passare i rulli che inchiostrano di nero la stampa. «L’opera xilografica nasce così, - dice l’artista – la tecnica di incisione è una sorta di mantra dove si lavora con precisione, una sfida realizzata con un gruppo di studenti ignari della tecnica ma dotati di talento».

RIPRODUZIONE RISERVATA