Passilladas de Paschixedda: grande folla nelle piazze cittadine 

Si è conclusa la terza edizione di Passilladas de Paschixedda, organizzata per la prima volta dalla Pro Loco Serramanna. L’evento, diviso in tre giornate, ha visto la partecipazione di artisti, performer e hobbisti che hanno animato le vie e le piazze centrali del paese, mentre l’ultima giornata si è svolta in via Svezia, nella parte ovest oltre la ferrovia.

«La giornata che ha chiuso la manifestazione è stata una sorpresa positiva per tutti-commenta il sindaco Littera-ringrazio la Pro Loco Serramanna e tutte le associazioni coinvolte in questo mese di eventi e iniziative».

«Non possiamo essere più che soddisfatti dei risultati ottenuti - interviene Antonio Pilloni, presidente della Pro Loco Serramanna - e posso affermare che abbiamo chiuso in bellezza perché quella del 5 gennaio è stata una vera e propria festa ben riuscita, in primo luogo perché è stata fatta in una zona dove, dopo la chiusura dei passaggi a livello, sono sorte diverse lamentele e appunto per questo, insieme all’amministrazione comunale, abbiamo voluto fortemente farla in quella parte del paese, ottenendo un ottimo riscontro dai residenti della zona, ma anche da tutta la cittadinanza, che nonostante il meteo avverso soprattutto nelle prime due giornate, ha partecipato attivamente. Alla fine possiamo dire che si è trattato di tre bellissime giornate all'insegna di tradizioni cultura».

