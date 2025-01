Passi per gli scolari che hanno bisogno d’aiuto 

Un'opportunità concreta per garantire ai minori che necessitano di un aiuto la piena partecipazione scolastica e sociale. È l'obiettivo del progetto Passi, del quale l'associazione Piccolo Principe è partner con capofila la cooperativa Schema Libero. Realizzato con fondi della Fondazione con i bambini grazie alla collaborazione dei partner locali e con il sostegno delle scuole e delle famiglie ogliastrine.

Le attività di Passi sono gratuite e includono laboratori scolastici ed extrascolastici, sportelli di ascolto e formazione per le famiglie, eventi sportivi, attività artistiche, tecnologie educative avanzate, incontri di formazione per una didattica inclusiva.

«È un'opportunità che viene offerta ai ragazzi da zero ai 17 anni e ai loro genitori. Non è necessaria una diagnosi, ma davanti al riconoscimento di un’effettiva difficoltà possiamo aiutare i ragazzi a scuola durante le lezioni, a casa con i compiti, dare la possibilità di farli partecipare a corsi inclusivi di musica, teatro, ippica e tanto altro» spiega Barbara Prestifilippo, presidente della Piccolo Principe, nata nel 2021 a Tortolì da un gruppo di genitori di bambini con autismo. Chi volesse avere maggiori informazioni e iscriversi può contattare la Piccolo Principe al numero 348 2975509 oppure recarsi il venerdì dalle 17 alle 19 nella sede in viale Mons. Virgilio 78.