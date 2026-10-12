“Passi di Gusto”, nel piatto i sapori del Cammino minerario 

La biodiversità del Cammino di Santa Barbara incontra l’alta cucina. L’Istituto Agrario di Villacidro ha ospitato l’iniziativa del Cammino minerario di Santa Barbara “Passi di Gusto”. Protagonisti lo chef e docente dell’Alberghiero di Arbus, Raffaele Altamura, e i suoi studenti. A tavola piatti per raccontare la stagionalità, la ricchezza delle filiere agroalimentari, ma anche la capacità delle nuove generazioni di raccogliere e rinnovare un patrimonio di conoscenze e tradizioni. L’iniziativa è stata occasione d’incontro di due diverse realtà formative dell’Istituto Buonarroti, studenti protagonisti di una collaborazione che ha messo al centro del percorso la tradizione rurale sarda, reinterpretata attraverso tecniche e abbinamenti contemporanei. «Villacidro custodisce un patrimonio straordinario di produzioni», dice il sindaco, Federico Sollai. «Passi di Gusto crea un legame tra le nostre eccellenze e le nuove opportunità offerte dal turismo lento. Coinvolgere le scuole significa investire sui giovani, sulla consapevolezza del valore del territorio in cui vivono». Marco Erbì, assessore e componente del Consiglio di amministrazione, ricorda che, «l’obiettivo è che diventi uno strumento di conoscenza delle identità che caratterizzano i territori attraversati dal Cammino». (s.r. )

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