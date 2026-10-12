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Villacidro.
13 ottobre 2026 alle 00:11

“Passi di Gusto”, nel piatto i sapori del Cammino minerario 

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La biodiversità del Cammino di Santa Barbara incontra l’alta cucina. L’Istituto Agrario di Villacidro ha ospitato l’iniziativa del Cammino minerario di Santa Barbara “Passi di Gusto”. Protagonisti lo chef e docente dell’Alberghiero di Arbus, Raffaele Altamura, e i suoi studenti. A tavola piatti per raccontare la stagionalità, la ricchezza delle filiere agroalimentari, ma anche la capacità delle nuove generazioni di raccogliere e rinnovare un patrimonio di conoscenze e tradizioni. L’iniziativa è stata occasione d’incontro di due diverse realtà formative dell’Istituto Buonarroti, studenti protagonisti di una collaborazione che ha messo al centro del percorso la tradizione rurale sarda, reinterpretata attraverso tecniche e abbinamenti contemporanei. «Villacidro custodisce un patrimonio straordinario di produzioni», dice il sindaco, Federico Sollai. «Passi di Gusto crea un legame tra le nostre eccellenze e le nuove opportunità offerte dal turismo lento. Coinvolgere le scuole significa investire sui giovani, sulla consapevolezza del valore del territorio in cui vivono». Marco Erbì, assessore e componente del Consiglio di amministrazione, ricorda che, «l’obiettivo è che diventi uno strumento di conoscenza delle identità che caratterizzano i territori attraversati dal Cammino». (s.r. )

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