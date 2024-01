Passi carrabili, via al ricorso 

Se non è una chiamata alle armi, poco ci manca: già un centinaio di persone ha aderito, versando una quota di circa 20 euro, alla nascente causa legale contro la contestata tassa sui passi carrabili, reintrodotta nel 2018 ma applica (con un’interpretazione che da un anno fomenta polemiche) a partire dall’inizio del 2023. Già tremila cartelle inviate.

Il ricorso

Pochi giorni fa, l’Adiconsum e il comitato spontaneo nato in luglio grazie al supporto tecnico dell’avvocato Andrea Pubusa, si sono incontrati per definire il piano di azione ma soprattutto per lanciare un appello a chi ritiene di aver subito un torto: è caccia alle adesioni (non solo a parole) per foraggiare la causa. E occorre decidere presto: già domani alle 18.30 nella sede della Casa del Popolo di via Dalmazia, si svolgerà una riunione per capire quanti fondi sono stati raccolti e chi è disposto a intentare causa. I finanziamenti serviranno ad avviare il ricorso causa entro febbraio, quando è scadenza la tassa relativa all’annualità 2018 i cui avvisi di accertamento sono già stati spediti. «Pur tenendo aperta la porta del dialogo politico con la Giunta sperando che all’ultimissimo istante si ravveda e annulli le richieste 2018 e 2022 – spiega Matteo Sestu, consigliere di Sinistra Futura – tenteremo comunque due strade: il ricorso collettivo oppure il ricorso pilota individuale».

Le adesioni

Per il ricorso collettivo «è necessario avere un numero di adesioni che consentano di chiedere una cifra di partecipazione che non superi i 20 euro a testa: maggiore è il numero delle adesioni, minore è il contributo richiesto», aggiunge Sestu. A quel punto gli avvocati valuteranno se Abaco (gestore della riscossione delle tasse municipali) o il Comune hanno commesso irregolarità legate al regolamento sui passi carrai e alla sua interpretazione. Oppure, opzione due, il ricorso pilota individuale: «Sceglieremo un caso singolo – analizza Sestu - sulla base della migliore probabilità di vincere: in caso positivo questo non avrà ricaduta automatica su tutti gli altri casi ma costituirà un elemento utile perché l’amministrazione possa, in autotutela, annullare i provvedimenti». Questo tipo di ricorso avrebbe maggiore probabilità di essere ammesso e il costo si aggira sui 2-3000 euro. Sia Adiconsum che comitato spontaneo, sono riusciti in pochi giorni a raccogliere un centinaio di adesioni. Non poche, ma al momento insufficienti: «Ne servirebbero entro due giorni - Ammette Giancarlo Cancedda, Adiconsum – ancora altre 250-300: abbiamo necessità impellente di sapere quanti aderirebbero al ricorso collettivo e chi è magari disponibile a quello individuale». Se il numero di adesioni non dovesse garantire un abbattimento dei costi legali, Adiconsum e comitato valuteranno altre strategie.