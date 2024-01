Passi carrabili, via al contenzioso legale 

L’Adiconsum e il comitato spontaneo nato mesi fa affilano le armi del ricorso contro la tassa comunale sui passi carrabili. Appena arriveranno i verbali di accertamento gli avvocati stabiliranno, di concerto con i cittadini, il modo in cui preparare la controffensiva legale. Questo preliminare piano di azione è scaturito due sere fa in un incontro tecnico fra un gruppo di cittadini e consiglieri comunali, il segretario provinciale di Adiconsum Giancarlo Cancedda e l’avvocato (nonché docente universitario) Andrea Pubusa: incaricato la scorsa estate dal comitato, è stato autore di una lettera al Comune in cui illustra gli ipotetici motivi per cui ritiene illegittima la tassa sui passi carrabili. Era stata preconizzata nel 2018 dalla precedente Giunta ma applicata (con pesanti polemiche) dall’attuale.

La tassa

La società di gestione dei tributi comunali ha calcolato la tassa (in totale circa 3000 destinatari) sia in relazione alla presenza del cartello “divieto di sosta” davanti ai garage sia (per chi non ha mai chiesto la concessione) per la presenza davanti a giardini o garage dei marciapiedi reclinati considerati come accessi. La ditta ha mandato gli avvisi bonari per il 2022, quelli bonari e di accertamento – compresa sanzione – per il 2018: evitata la prescrizione. Il tributo va da 90 a 150 euro. Per il 2022 esiste un forte sconto.

Il regolamento

Negli anni i regolamenti sulla tassa del suolo pubblico (cui fa capo il passo carraio) sono mutati e chi ha ricevuto l’avviso 2018, potrebbe non aver ricevuto l’annualità 2022. «È uno dei motivi per cui – spiega l’avvocato – entro una decina di giorni definiremo se redigere una causa collettiva oppure una singola causa civetta, oppure scegliere entrambe le opzioni». Le due modalità hanno pro e contro: «La causa collettiva vedrebbe ridimensionati i costi giudiziari – spiega Pubusa – la causa singola potrebbe anche spuntarla ma la casistica di questo tributo è molto varia e per uno che vince si rischia di averne cento che perdono». In questi mesi di proteste, in effetti, ne son saltate fuori di tutti i colori: «Tributi riferito ad accessi sbagliati – rivela l’Adiconsum – o a chi ha solo accesso pedonale, oppure ancora relativi a interi condomini ma consegnati a uno solo degli inquilini, e tante altre incongruenze: per un ricorso dettagliato aspettiamo i verbali in cui è spiegato a chiare lettere il motivo per cui si chiedono questi soldi».

L’incontro

L’incontro è stato favorito in via Barbagia dai consiglieri comunali di opposizione di Sinistra Futura (il capogruppo è Matteo Sestu). Hanno più volte chiesto alla Giunta di sospendere le procedure con direttive a dirigenti e funzionari. Il Comune sta ancora operando degli approfondimenti.

