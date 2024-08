Passi carrabili, tutto tace 

Passi carrabili, il tempo stringe. È passato oltre un mese da quando il Consiglio comunale ha votato, con unico voto contrario quello del sindaco Pietro Morittu, una mozione per bloccare le procedure relative alla tassa sui passi carrabili richiesta anche a chi il servizio non lo ha mai chiesto e neppure lo vuole.

L'attesa

Ad oggi, dopo circa 40 giorni, ancora niente si è mosso. Nel frattempo però stanno arrivando le ingiunzioni di pagamento che stanno mettendo in crisi i cittadini. Riepilogando, lo scorso 28 giugno, con il voto favorevole dell’opposizione e l’astensione dell’intera maggioranza che lasciò il primo cittadino da solo a esprimere parere contrario, passò la mozione della consigliera Daniela Garau che chiedeva «l’impegno di sindaco e della Giunta a una immediata sospensione o annullamento in autotutela degli avvisi di pagamento e un altrettanto immediato nuovo censimento preciso e corretto dei passi carrabili esistenti nel territorio comunale e di ricondurre a legittimità le norme regolamentari». Ma, ad oggi, niente è successo, come conferma la stessa esponente di Fratelli d’Italia: «Anzi, oggi il carico tributario a carico dei cittadini è anche più pesante a seguito dell’incremento della Tari, prossimo al 15 per cento. L’eliminazione del fardello relativo ai passi carrabili aiuterebbe sicuramente». Sinistra Futura aspetta ancora la discussione dell’interpellanza presentata all’indomani dell’approvazione della mozione «per capire come la Giunta intenda attuare il dispositivo e con quali tempistiche», dichiara la consigliera Francesca Pili.

I cittadini

Anche la società civile vuole risposte certe e celeri, come sottolinea Giancarlo Cancedda dell’Adiconsum: «Attendiamo fiduciosi un segnale da parte del Sindaco che ci deve dire cosa dobbiamo fare. Stanno arrivando a casa dei cittadini le ingiunzioni di pagamento relative al 2018. Conoscendo le conseguenze delle stesse e per non avere conseguenze c’è chi sta pagando ma col dubbio se sia giusto farlo. Servono risposte certe che solo l’amministrazione può dare».

Non sfugge neanche all’esponente dell’associazione dei consumatori che l’aumento della Tari graverà in maniera importante sulle tasche degli abitanti di Carbonia: «Anche in questo caso abbiamo bisogno di chiarezza. Avremmo potuto capire un aggiornamento delle tariffe sulla base dei dati Istat, che però non sono certamente del 15 per cento. Perché allora questo aumento?».

Sui passi carrabili il sindaco Pietro Morittu, però, mantiene la linea: «Da quando è iniziata questa annosa vicenda, ho sempre invitato i cittadini, anche nelle sedi istituzionali, a provvedere al pagamento delle cartelle relative agli anni 2018 e 2019. Aggiungo che sono stati altri ad invitare a non pagare peggiorando così la situazione sino ad arrivare alle ingiunzioni di pagamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA