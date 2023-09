Passi carrabili, tensioni in maggioranza 

Tassa sui passi carrabili: dopo le proteste dei cittadini per l’arrivo degli avvisi di pagamento del 2018 da saldare entro settembre, salgono le tensioni politiche. L’imposta prevede il pagamento anche per coloro che pur non avendo mai richiesto la concessione hanno un piccolo scivolo davanti all’ingresso di casa. Com’era già accaduto in primavera quando erano arrivati i bollettini delle annualità 2022 e 2023, a essere furenti sono i consiglieri comunali di opposizione ma pure alcuni componenti della maggioranza che già sei mesi fa non nascondevano la loro contrarietà. Che il canone per il 2018 fosse in arrivo, considerato il rischio prescrizione, lo aveva più volte il sindaco Pietro Morittu, rimarcando il fatto che «la procedura è in capo agli uffici e ci si basa su un regolamento varato dalla precedente amministrazione». Ragionamento che non soddisfa parte della maggioranza: «Comunque la si rigiri – afferma il consigliere Diego Fronterrè, gruppo “Morittu sindaco” – è un autogol e per giunta è incomprensibile la scadenza di pagamento così ravvicinata». Secondo il collega di “Carbonia Avanti” Luca Arru «c’è da essere perplessi, d’ora in poi eleveremo al massimo la soglia di attenzione, già di per sé alta, su tutti gli atti prodotti dalla Giunta e dal Consiglio: e meno male che di recenti almeno per l’annualità 2023 abbiamo esentato dal canone chi non ha fatto richiesta del passo carrabile».

Le accuse

Al contrario, gli avvisi 2018 colpiscono proprio chi si ritrova davanti al proprio garage o giardino il cordolo reclinato del marciapiede. Vengono ritenuti “non autorizzati” pur senza aver chiesto il servizio del passo carraio. Aspetto che ritorna nelle accuse dell’opposizione come espresso nella nota dai consiglieri di “Sinistra Futura” ed “M5S” Matteo Sestu, Luca Pizzuto, Gian Luca Lai e Sandro Mereu: «Nemmeno il tempo di ritirare ombrelloni e teli da mare che piovono subito le nuove bollette sui carrabili: per un’assurda interpretazione viene considerato non autorizzato chi non ha mai chiesto quel servizio». Tuona anche Daniela Garau di Fratelli d’Italia: «L’azione amministrativa di questa maggioranza è la sintesi di ciò di cui i cittadini non hanno bisogno come l’aumento dei tributi: siamo dinanzi a una applicazione iniqua del canone sui passi carrabili». A giorni il docente universitario Andrea Pubusa, delegato da un comitato di cittadini e autore di una lettera in cui ha illustrato al Comune i motivi per i quali, a suo avviso, il tributo è illegittimo, incontrerà un legale dell’ente.