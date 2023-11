Passi carrabili, tensione in Aula 

La tassa sui passi carrabili continua a creare grosse divergenze in consiglio comunale anche all’interno della maggioranza, dove c’è chi vota a favore delle mozioni di minoranza, chi contrario, chi si astiene e chi addirittura invoca una commissione di inchiesta. Le mozioni presentate in aula sono state due: una dai consiglieri di Sinistra futura (ex articolo 1) e Movimento 5 Stelle, l’altra dalla consigliera del gruppo misto e oggi appartenente a Fratelli D’Italia Daniela Garau.

Le mozioni

Nella prima mozione, come dichiarato da Matteo Sestu in fase di presentazione, si è chiesto di «annullare gli avvisi di pagamento per il 2022 e per il 2018 e di istituire un bonus passi carrabili che permettesse di restituire il mal tolto a coloro che hanno pagato o pagheranno». La mozione della consigliera Garau chiedeva la «sospensione degli avvisi di pagamento del 2022 al fine di effettuare un censimento corretto dei casi e ricondurre a legittimità l'interpretazione del regolamento 2022». Il dibattito in aula, davanti ad un pubblico abbastanza numeroso, è stato a dir poco acceso. Il capogruppo di “Carbonia Avanti” Gianluca Arru ha prima dichiarato che «le mozioni sono pienamente condivisibili» ma ha poi chiesto, senza ottenerlo, un emendamento che esplicitasse «la responsabilità della precedente amministrazione guidata dl M5S».

Partito democratico

Il consigliere Pd Alberto Pili in una prima parte del suo intervento si è detto «sono propenso ad accogliere la mozione presentata dal consigliere Sesty, ma non alcun valore nel modificare il provvedimento contestato per il quale ci vorrebbe un atto del consiglio comunale». Lo stesso Pili è stato molto più pesante nei confronti del concessionario Abaco, «reo di un abuso del suo ruolo e dell'esistenza di un conflitto di interessi. Chiedo l’istituzione di una commissione di inchiesta». Al momento del voto la maggioranza ha ancora una volta votato in maniera divisa: la mozione dell’opposizione di sinistra e dei M5S è stata bocciata ottenendo i loro voti favorevoli, ma anche quello di Diego Fronterrè della maggioranza Ci son stati poi 8 astenuti, ovvero 5 del gruppo "Carbonia avanti” più uno del gruppo “Morittu Sindaco” e uno del gruppo “Sviluppo e Ambiente” e Daniela Garau. Gli altri 8 voti contrari sono stati dell’altra parte della maggioranza. Anche la mozione della Garau è stata bocciata con 7 voti favorevoli, 10 contrari e 5 astenuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA