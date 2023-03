Passi carrabili, tensione in Aula 

La tassa sui passi carrabili bussa alle porte del Consiglio comunale ma nessuno le apre. E in piazza Roma esplode la polemica con tanto di striscioni.

La riunione

Nella seduta di ieri c’era grande attesa per la discussione di alcune mozioni e interpellanze presentate dai consiglieri di Articolo 1 Matteo Sestu, Luca Pizzuto e Sandro Mereu, del M5S Gianluca Lai, della consigliera Daniela Garau e Daniele Mele. La stragrande maggioranza dei componenti del Consiglio non ha dato però il permesso per effettuare la discussione. Grande delusione e protesta da parte dei tanti cittadini che si sono presentati, come non succedeva da tempo, armati di striscione e voglia di farsi sentire. In punta di regolamento mozioni, interpellanze e interrogazioni vanno discusse in ordine di presentazione e quelle relative alla tassa sui passi carrabili erano precedute da oltre 50 documenti. Per questo una parte della minoranza, sei su sette, ha chiesto l’inversione partendo dalle più recenti, ma in tanti si sono opposti. La prima è stata la consigliera di opposizione, in quota Lega, Monica Atzori, che, indisaccordo con Mele e Garau ha dichiarato che «le modifiche per il pagamento dei passi carrabili vanno approvate dalle commissioni consiliari, che vanno messe nelle condizione di lavorare. Con questa proposta si sta facendo demagogia prendendo in giro i cittadini». Non meno duro è stato il consigliere di maggioranza Gialuca Arru che ha accusato i colleghi di «fare mera campagna elettorale a scapito dei cittadini». Contro il cambio dell’ordine del giorno sono intervenuti anche altri consiglieri di maggioranza mentre Diego Fronterrè si è allineato all’opposizione dichiarandosi favorevole a discutere prima dei passi carrabili. Il presidente del consiglio Federico Fantinel ha invitato a procedere in ordine cronologico di presentazione ricordando che si potevano ritirare le mozioni e interpellanze per dar spazio alle ultime presentate. Arru e Atzori non le hanno però ritirate e quindi il tempo a disposizione della discussione è scaduto.

La protesta

Disappunto tra i cittadini. Roberto Vacca: «La nuova imposta ingiusta e oggi era l’occasione per discuterne». Sulla stessa linea Elisa Macrì: «La scelta dei consiglieri di maggioranza è inaccettabile. La tassa sui passi carrabili è iniqua e colpisce una città già in ginocchio». Il sindaco, dopo aver richiesto invano la sospensione del Consiglio per aprire una discussione con i cittadini, ha dichiarato: «Nel 2018 è stato modificato, dalla precedente giunta, il regolamento Cosap introducendo l’esenzione solo per i passi carrabili regolarmente autorizzati, 300 su 3300, escludendo i restanti 3000, che ha partire da quest’anno dovranno pagare anche le annualità 2018-19-20-21». Gianluca Lai, al tempo vicesindaco, controbatte «ai nostri tempi non è mai stata sollevata, neanche degli uffici, un’interpretazione come quella attuale».