«Passi carrabili, tassa illegittima» 

«La nuova tassa sui passi carrabili è illegittima: il Comune almeno sospenda il provvedimento e riparliamone con calma». Andrea Pubusa, 77 anni, docente di diritto amministrativo all’Università da Cagliari, lo aveva già preannunciato in piazza Rinascita poche settimane fa: ad ascoltarlo tanti cittadini, richiamati dall’invito dei consiglieri comunali Matteo Sestu, Sandro Mereu, Luca Pizzuto e Gian Luca Lai, che si erano radunati per protestare contro la tassazione sui passi carrai applicata dalla Giunta Morittu.

La lettera

Il docente ha inviato una lettera inviata all’esecutivo: «Proprio da un’analisi del diritto amministrativo – illustra – si arriva alla conclusione che il provvedimento è da ritirare: tanto per cominciare vengono tassati sia i titolari dei passi carrabili già autorizzati sia chi ha una proprietà dinanzi a marciapiedi reclinati, ma quegli scivoli vennero realizzati dal Comune tanto tempo fa quando si misero a posto le strade senza che nessuno richiedesse quel tipo di intervento: e allora perché adesso si impone un canone per un intervento non richiesto?». Una parziale marcia indietro il Comune l’ha fatta disponendo che dall’annualità 2023 pagheranno la tassa solo i titolari dei passi carrai e chi ne farà richiesta. Ma per il 2022 gli avvisi di pagamento hanno interessato 4000 persone e in autunno potrebbe scattare la richiesta retroattiva dei 5 anni precedenti, dato che la materia era stata introdotta nel 2018.

La sospensione

Anche la sospensione dal 2023 – afferma – è una contraddizione». Pubusa individua altre criticità: «È stato stabilito un canone con un provvedimento generico e collettivo – analizza – ma servivano provvedimenti individuali con presupposti documentali, occorreva cioè un’istruttoria secondaria riguardante l’uso degli scivoli e questa non c’è mai stata: l’unico presupposto addotto è che c’è uno scivolo davanti al garage, ma come prova appare debole». Andrea Pubusa ha poi rilevato altri aspetti che ritiene delle storture: «In vari casi il canone si riferisce a più abitazioni in uno stesso edificio servito dallo stesso marciapiede ma l’avviso è arrivato ad un’unica persona». Il docente continua a tendere la mano al Comune («Sia sospeso il provvedimento e riparliamone con calma»), intanto ha avuto un colloquio informale con un legale che rappresenta il Comune: «Ci si risentiremo per un confronto a settembre perché in agosto». Secondo i consiglieri Sestu, Mereu, Pizzuto e Lai «l’azione giudiziaria può ancora essere evitata: basta buona volontà».