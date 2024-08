Passi carrabili, stop ai rinnovi 

Le concessioni trentennali sui passi carrabili scadono ma c’è chi si guarda bene dal rinnovarle: finirebbe nella lista di chi deve pagare il tributo. In città sono molti i segnali di divieto di sosta affissi su garage o cancelli con un data ricorrente: 1994. Sono passati 30 anni, la concessione non è più in vigore ma in base alla modifica dell’applicazione del tributo decisa dalla Giunta, la tassa per le annualità 2023 e 2024 è richiesta solo ai titolari delle concessioni (avvisi già spediti). Sono 30 euro a metro lineare (quindi 90-120 euro all’anno).

Le lamentele

C’è chi ci sta pensando bene prima di rinnovare la concessione: «Intanto mi secca sborsare 90 euro – ammette Giacomo Salis, pensionato – e poi col passare degli anni nella via in cui abito sono stati messi dal Comune divieti di sosta che ora renderebbero quasi superflua la richiesta di avere ancora un passo carrabile». È il ragionamento di molti: «Rinuncio alla concessione – dichiara Giuseppina Deiana, pensionata - mettendo in conto il rischio che l’ingresso del giardino qualcuno lasci legittimamente l’auto: ma io non ho macchina quindi il servizio non mi interessa più». È uno degli aspetti del caos passi carrabili. Però intanto c’è chi paga. Dall’applicazione effettiva della tassa avvenuta a fine 2022 (ma introdotta nel 2018 nonostante i controversi aspetti interpretativi), almeno 500 persone avrebbero saldato gli avvisi di pagamento bonari e alcuni pure gli avvisi di accertamento con interessi sino al 25 per cento. I pagatori sono aumentati perché è morta sul nascere per i costi eccessivi e l’incertezza degli esiti la class action che stavano organizzando un comitato spontaneo, Adiconsum e un gruppo di consiglieri comunali.

Gli accertamenti

Sono in arrivo gli avvisi di accertamento (con mora) per il 2019: per questa annualità e quella 2018 la tassa era stata chiesta in base al regolamento Cosap di allora ai non possessori del passo carraio, circa 2500 persone. Cioè a chi, pur non avendo mai chiesto la concessione, era stato ritenuto tassabile dalla società di gestione dei tributi comunali per il solo fatto di ritrovarsi il cordolo del marciapiede reclinato davanti al garage o al giardino. L’annualità 2022 aveva invece riguardato tutti.

