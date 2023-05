Passi carrabili solo su richiesta 

La (mini) retromarcia sulla tassa dei passi carrabili era stata annunciata e, a tempo di record, arriverà in Consiglio: un emendamento al Cup (canone unico patrimoniale) di una parte della commissione Urbanistica proporrà di far pagare il tributo dalla annualità 2023 solo a chi ha già il passo carrabile e a chi ne farà richiesta (con sconto confermato del 60 per cento).

Il dibattito

Nessuno sconto almeno per ora per chi si è vista inflitta la tassa per l’annualità 2022 (e forse pure per il quinquennio precedente), ovvero chi ha lo scivolo del marciapiede davanti a giardino o garage ma non ha mai chiesto né il servizio né di reclinare il cordolo: si tratta della maggioranza delle 3.300 famiglie che hanno ricevuto gli avvisi di pagamento 2022 che scadranno il 31 maggio. Cambio parziale di rotta, dunque, ma fra i tanti che protestano a questo punto sorge un quesito: «Dato che le modifiche del regolamento si possono fare, perché non sono state decise ben prima?». A porre il dubbio è Giancarlo Cancedda, segretario Adiconsum, che due sere fa ha organizzato un appuntamento fra l’avvocato del sodalizio e dieci utenti pronti a fare ricorso contro gli avvisi di pagamento: «Sarebbe dovuto essere un appuntamento pilota – dice - ma il passaparola ha richiamato in sede decine di utenti infuriati al punto che ogni decisione sulle contromisure da adottare verranno decise a metà maggio, ma già ora il nostro legale sta valutando due punti: è legittimo il tributo? Ed è legittimo chiedere al cittadino che non vuole il passo carrabile di ripristinare il cordolo di un marciapiede la cui modifica fu eseguita dal Comune». Severissimo anche il giudizio di Daniela Garau, l’unica consigliera che votò contro il documento nel marzo 2022: «Questa proposta è una nemmeno tanto implicita ammissione che stanno chiedendo una tassa non dovuta: fatto gravissimo, perché hanno iscritto in bilancio somme a mio avviso frutto di un’operazione illegittima».

La commissione

La proposta di modifica giungerà il 10 maggio in assemblea. È di Giacomo Guadagnini, Diego Fronterrè, Pino Giganti, Gianluca Arru: «Impossibile agire per il 2022 perché il dato era acquisito – sottolinea il presidente della commissione Guadagnini – dal 2023 il provvedimento varrà solo per chi ne farà richiesta o già è titolare di passo carrabile». Lo sostiene anche Beppe Vella, presidente commissione Tributi: «C’erano esigenze economiche e comunque era impossibile intaccare l’annualità 2022: occorreva agire prima della presentazione del bilancio».