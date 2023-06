Passi carrabili, sette giorni per le decisioni sul tributo 

Manca poco più di una settimana alla scadenza della seconda proroga e la tassa sui passi carrabili non compie grandi progressi: sinora hanno pagato poco meno di 350 persone. A fronte però di 3300 cittadini cui il tributo è richiesto. Il 30 giugno scade, infatti, la proroga che la Giunta aveva concesso il 30 maggio ad Abaco, società di gestione di diversi tributi municipali. La prima era del 30 marzo quando Abaco era ancora impegnata ad affrontare le proteste sfociate poi nella decisione di annullare in autotutela circa 300 preavvisi. Identico scenario verso fine maggio e difatti è scattata la proroga al 30 giugno. Le cose non sarebbero molto diverse: la tassa l’hanno sinora pagata in pochi, soprattutto quanti hanno già il passo carrabile (con sconto del 60 per cento) invece dei tanti a cui è stata chiesta solo perché hanno il cordolo del marciapiede reclinato davanti a garage o giardino. Chi non paga entro il 30 maggio rischia una sanzione di 25 euro per omesso o tardivo pagamento. Il secondo step saranno gli avvisi di accertamento contro cui si potrà fare opposizione alla Commissione tributaria provinciale. Sulla conferma della data del 30 giugno o eventuali proroghe la Giunta, a otto giorni dalla scadenza, non si esprime ancora: «La proroga – spiega il vice sindaco Michele Stivaletta – era stata data per permettere di annullare un autotutela circa 300 avvisi: in Giunta non si è più parlato della questione perché impegnati in altre incombenze». (a. s.)

