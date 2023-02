Passi carrabili, rivolta in città 

Un mese fa, con l’arrivo dei primi avvisi, solo timide reazioni: ora è rivolta contro la nuova tassa sui passi carrabili. Tocca il portafoglio di 4000 carboniensi l’applicazione di una delle voci del nuovo Canone unico patrimoniale approvato un anno fa dal Consiglio con la tassa sull’uso del suolo pubblico, di solito il marciapiede reclinato per accedere a garage o proprietà. Il Comune porterebbe a casa subito 100 mila euro e scoprirebbe anche molti abusivi. Intanto incassa la furia di chi da giorni prende d’assalto gli uffici Abaco (società che gestisce alcuni aspetti fiscali del suolo comunale). Gli avvisi di pagamento (cui dovrebbe seguire il 60 per cento di sconto) vanno da 90 a 150 euro. E stanno arrivando se non a tutti, quasi: a chi ha il passo carrabile, a chi non lo ha, a chi non lo vuole, a chi ha il transito a orti o locali cui è però impossibile accedere in auto.

La protesta

Mezza giornata trascorsa ieri alla porta di Abaco, e dalla voce dei contribuenti se ne sentono di tutti i colori: «I miei anziani genitori a Santa Caterina – racconta Francesca Pili – intanto non hanno mai ricevuto comunicazioni dal Comune ma sono stati presi per abusivi solo perché non hanno mai chiesto né vogliono il passo carrabile». Nei rioni Santa Caterina ma pure Carbonia 2 storie del genere abbondano: «Il marciapiede - rivela Renzo Pischedda – sarà anche reclinato ma lo scivolo del garage è ripido quindi inaccessibile: perché sborsare 120 euro per un servizio che non mi serve?». Che dire allora del caso di Marco Fois? «Negli anni è cambiata la conformazione urbanistica di via Gobetti, non ho più l’accesso diretto al garage ma ora mi chiedono 120 euro». Furente Marina Onnis, via Coghinas: «Il passo carrabile per l’accesso al giardino non mi interessa nonostante il cordolo reclinato ma secondo il Comune dovrei a mie spese ripristinare un marciapiede nato così».

Doppia tassa

«A me – spiega Luciano Matta – hanno tassato l’accesso al garage in via Bacu Abis, e va bene anche se 120 euro son tanti, ma anche un accesso pedonale: così è troppo». Ieri fra i primi a recarsi in Abaco Franco Murgia, Carbonia 2: «Intanto nessun preavviso se non grazie alla stampa o ai social, e poi a me chiedono 150 euro per un servizio di cui non potrei usufruire: cordolo reclinato ma troppo alto, e l’auto resta in strada». Poi ci sono gli avvisi stile comitiva: «Nella palazzina siamo 5 famiglie – dice Itala Bellanca – ma la tassa è arrivata solo a me: decidiamo noi le competenze o lo deve fare l’ente pubblico?». Di casi analoghi, a bizzeffe. La nuova tassa (per la cui sospensione è previsto questo sabato in piazza un sit-it) non risparmia le frazioni: «Ben 120 euro - dice Gigi Atzori, Bacu Abis - per un servizio mai voluto». Il sindaco Pietro Morittu in diverse circostanze ha ribadito che si tratta di una tassa equa e che sono previste detrazioni.