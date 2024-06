Passi carrabili, ritorna l’incubo  

La tassa sui passi carrabili non dà respiro a chi il servizio non lo ha mai chiesto: circa duemila famiglie hanno ricevuto la bolletta dell’annualità 2019. I termini di pagamento son già scaduti il 30 maggio e si somma ad altre tasse, come l’Imu, per un giugno di fuoco.

Gli avvisi

Gli avvisi bonari del 2019 sono indirizzati a chi, in base alle valutazioni di Abaco, gestore di diversi tributi comunali si è visto realizzare dal Comune, senza averlo mai richiesto, i cordoli reclinati del marciapiede davanti a giardini, orti o garage di casa. Ininfluente, in base alle contestate interpretazioni del Comune, il fatto che i proprietari non abbiano mai chiesto il servizio del passo carrabile per gli anni in cui gli viene richiesto il tributo. La tassa varia da 90 a 150 euro e i destinatari del 2019 sono gli stessi dell’annualità 2018 già inviata (e contestata invano con una sollevazione popolare). Nella giungla della tassa sui carrabili, occorre poi mettere in conto anche la già richiesta annualità 2022 (è stata la prima a partire e ha colpito sia i titolari reali della concessione sia i presunti abusivi “rei” di avere davanti a casa il cordolo reclinato. Invece il biennio 2023-24 riguarda solo i detentori del passo carraio, ovvero i circa 400-450 cittadini che ne hanno fatto richiesta.

Le reazioni

I destinatari l’hanno presa malissimo. «In sostanza – ammette Marcella Fenu, 68 anni, via Liguria - fra 2018, 2019 e 2022 sono costretto a pagare al Comune 210 euro più sanzione perché ho sperato sino all’ultimo nella causa legale che non è mai partita». In pochi infatti, possono permettersi si aggiungere a queste spese anche quelle di un legale che, in caso di sconfitta, sarebbe ricaduta sui bilanci familiari. Ricomincia l’odissea anche di chi vive nelle palazzine multifamiliari: un solo inquilino ha ricevuto la cartella per tutti gli appartamenti e deve andare dai vicini a caccia del denaro: «Ci risiamo: una ridicolaggine del genere - accusa Marco Garia, via Curiel, 69 anni – non l’ho mai vista». Abaco da tempo invita gli utenti desiderosi di chiarimenti a recarsi nella sede di via Marche ed in effetti talora qualche bolletta ha ricevuto più o meno delle correzioni (se non l’annullamento): «Ma la storia si ripete come se due anni fossero passati invano - ribadisce il segretario Adiconsum Giancarlo Cancedda - avvisi a pioggia che danno il senso di essere tartassati». L’annualità 2020 (c’era il Covid) verrà annullata, invece è forte il rischio che arrivi quella del 2021. «Si sapeva – replica il sindaco Pietro Morittu – abbiamo corretto non appena possibile».

