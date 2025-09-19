Passi carrabili, ritorna l’incubo 

Nella giungla della nuova contestata tassa sui passi carrabili non c'è pace: ora sono in arrivo le lettere, e questa volta con posta raccomandata, per i pagamenti (con sanzioni e mora) del 2018, del 2019 e del 2022. E scoppia una nuova bagarre.

Le lettere

Chi ha ricevuto adesso la raccomandata (anticamera dell’avvertimento per le ganasce fiscale), non è detto che in passato avesse ricevuto per posta ordinaria i precedenti avvisi. Vale realmente la minaccia delle ganasce se non c’è prova dei precedenti invii? Ed inoltre, fra i destinatari delle raccomandate ci sono i condomini e le palazzine bi/tri/quadrifamiliari dove solo uno degli inquilini viene “obbligato” a farsi preventivamente carico dell’intero tributo. Con buona pace di chi non riuscirà a convincere i condomini che la sfortuna di essere scelto a caso da Abaco poteva capitare a chiunque. Non è nemmeno facile districarsi in questa vicenda esplosa tre anni fa con l’attuale amministrazione che ha applicato (ma il nodo sta nell’interpretazione adottata e ancora oggetto di discussione perché dagli uffici non è mai giunto un chiarimento definitivo) una tassa reintrodotta dalla precedente Giunta per fare in modo che chi aveva richiesto il servizio riprendesse a pagarlo. E invece il balzello è arrivato anche a chi non lo ha mai richiesto. La novità sta nel fatto che sono in arrivo le raccomandate per le annualità 2018 e 2019 e 2022. Si parla di svariate centinaia di euro anche per chi ha la pensione minima o è disoccupato ma ha la sfortuna di ritrovarsi davanti a casa lo scivolo sul marciapiede realizzato dal Comune, dunque ritenuto suo malgrado beneficiario del servizio definito “incancellabile”. Coinvolte almeno 2500 persone compresi i reali concessionari del passo. Dal 2023 in poi (in virtù di una modifica in corsa) il servizio viene invece ritenuto “cancellabile” e lo pagano solo i veri utilizzatori del servizio (grosso modo 450). Il 2020 è annullato dal Covid, sul 2021 tutto per il momento tace.

La prova

Ma ora l’arrivo delle raccomandate apre nuovi scenari perché c’è chi sostiene, e sono tanti, di non aver ricevuto per posta ordinaria i primi avvisi: «Sta al concessionario dei tributi Abaco dimostrare di aver seguito la procedura – analizza il segretario Adiconsum Giancarlo Cancedda – in caso contrario la procedura va annullata o al limite ripresa da capo ma con la sola richiesta del presunto dovuto, non di interessi e sanzioni». Ma chi anche in questi giorni chi si sta rivolgendo ad Adiconsum, sta sollevando aspetti irrisolti: «Arrotondamenti discutibili con cittadini chiamati a pagare decine di euro in più, raccomandate ancora una volta inviate a un solo titolare di alloggio, in caso di edifici plurifamiliari, chiamato quindi a far da riscossore nei confronti di vicini magari assenti o con cui non hanno rapporti».

Parla di «misura iniqua» la consigliera comunale Daniela Garau: «L’esecutivo fa ancora in tempo, in autotutela applicando il contratto, a sospendere le procedure ed eseguire un nuovo censimento prima che davvero si arrivi all’odiosa applicazione concreta delle ganasce fiscali per un tributo nato male e interpretato peggio». Esiste a tal proposito una mozione che dovrebbe essere discussa nel prossimo Consiglio.

