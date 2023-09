Passi carrabili, riespolode la protesta 

Dal caricamento del database all’invio degli avvisi il passo è stato breve: sono in arrivo da due giorni le cartelle della tassa sui passi carrabili annualità 2018. E la scadenza è in pratica dietro l’angolo: 30 settembre. A questo punto rischia di interrompersi il dialogo che il docente universitario di Diritto amministrativo, Andrea Pubusa, a nome di un comitato che si era formato nel corso di una recente riunione di cittadini, aveva instaurato con un legale dell’amministrazione municipale nel tentativo di giungere a un accordo. Faceva seguito a una lettera al sindaco con cui il docente illustrava i motivi che, a suo avviso, rendevano illegittima l’applicazione della tassa.

Il Comune

Avvalendosi di un documento approvato nel 2018 dalla precedente Giunta (ma sulla cui interpretazione sta il nocciolo della questione e delle polemiche), il Comune ha già chiesto la tassa per l’annualità 2022 sia ai titolari di passo carrabile ma anche a chi (pur senza averlo mai richiesto) si ritrova il cordolo del marciapiede reclinato dinanzi all’ingresso di giardini e garage: viene considerato come passo carraio. Per l’annualità 2023 il Comune ha fatto un passo indietro chiedendo il canone solo ai titolari del servizio. Restavano i temuti arretrati, a cominciare dal 2018, annualità più vicina alla prescrizione, e il conto è servito: stanno arrivando gli avvisi di pagamento. Per lo più 30 euro a metro lineare, quindi in media (salvo sconti) 90-120 euro a ingresso.

Duemila cartelle

Si stima la consegna di duemila cartelle. Il nuovo avviso ieri è arrivato anche al condominio municipale di viale Trieste: «Per noi – contesta Eros Mei, inquilino - ennesima beffa perché da 8 anni protocolliamo istanze per sistemare le case disastrate e per tutta risposta ecco la tassa su un servizio non richiesto». Ieri nella sede di Abaco (gestore di parte delle tasse comunali) un via vai di utenti inferociti: «In sostanza – dice Giovanna Dessì, casalinga, via Veneto - ci stanno chiedendo di pagare in un anno due tasse sui passi carrabili: una persecuzione». Il sindaco Pietro Morittu ricorda che «il canone è stato reintrodotto nel 2018 dalla precedente Giunta e avevano votato a favore quasi tutti: quanto alla gestione della pratica, è attività degli uffici». L’invio del 2018 ha suscitato lo sconcerto del professor Andrea Pubusa: «Capisco che i funzionari debbano completare l’iter benché avessimo chiesto di sospenderlo. Mi auguro che questa novità non infici l’incontro con i legali del Comune che avevamo messo in cantiere a giorni».

