«Passi carrabili, quelle bollette sono nulle» 

«Gli avvisi di pagamento 2018 della tassa sul passo carrabile sono privi dell’efficacia dei provvedimenti perchè inviati con posta ordinaria: un vero pasticcio. Intanto sono ancora in attesa che il Comune risponda alle mie valutazioni».

La polemica

Il professore di Diritto amministrativo, Andrea Pubusa torna sulla questione del canone che in città continua a destare malumori e proteste. Adottando e applicando, a detta dell’attuale amministrazione, un provvedimento sul suolo pubblico varato nel 2018 dal precedente esecutivo, in primavera erano arrivate oltre 3000 bollette. Erano destinate a chi detiene la concessione del passo ma anche a chi (la maggioranza) non ce l’ha, non la vuole, non l’ha mai richiesta ma ne viene considerato “titolare non autorizzato” dal Comune perché dinanzi al giardino o al garage c’è un marciapiede reclinato (opera del Comune effettuata senza richiesta). Impostazione contro la quale il docente (incaricato da un comitato) ha inviato a luglio una lettera con le ragioni che renderebbero illegittime le richieste e il suggerimento di sospendere tutto. Tuttavia a fine agosto, per evitare che cadesse in prescrizione, la società Abaco ha inviato anche gli avvisi 2018, ma solo ai cosiddetti “non autorizzati”. «Ancora non sono stato contattato dal Comune né ho ricevuto risposte – spiega il professor Pubusa – ma la notifica dell’annualità 2018 è un preavviso privo efficacia di provvedimento, inviata per posta ordinaria quindi senza la prova che sia stata ricevuta».

Nuovo quesito

E incombe un altro quesito: il canone sul passo carraio (in quanto voce del suolo pubblico) è fra i tributi sospesi nel 2020-21 per i danni economici provocati dal Covid? «È un supplemento di valutazione richiesto agli uffici – spiega il vice sindaco Michele Stivaletta – compresa o no l’ipotesi che quegli sgravi fossero limitati alle attività commerciali». È uno degli argomenti su cui insistono i consiglieri comunali (di opposizione e maggioranza): «Stiamo anche noi cercando di appurare – spiega il consigliere di Sinistra Futura Matteo Sestu - se il biennio 20-21 deve essere annullato: vorremo anche capire se sussiste conflitto di interessi perché la società che certifica e notifica i canoni, e che percepisce l’aggio, è anche la stessa che stabilisce chi paga». Anche la consigliera di Fratelli d’Italia Daniela Garau sulla vicenda accusa l’esecutivo di «mutismo imbarazzante e il continuo rinvio alle responsabilità degli uffici». Aspetto su cui si sofferma, in maggioranza, anche Diego Fronterrè (Morittu Sindaco): «In questa vicenda non è chiaro chi comandi davvero: l’esecutivo o gli uffici?».

