Passi carrabili, pugno duro del Comune 

In molti avevano già pagato, ma tanti sono coloro che saranno adesso quasi costretti a versare il tributo per passi carrabili pur senza averli mai avuti o richiesti.

Il balzello

In questi giorni sono, infatti, in arrivo le prime notifiche degli avvisi di accertamento (con mora) del 2019 per i passaggi carrabili. La tassa (per chi aveva richiesto il servizio) era stata introdotta nel 2018 ma era rimasta latente sino al 2022 quando per quell’annualità il Comune aveva deciso di applicarla ta sia ai possessori della concessione sia a quanti non avevano mai chiesto la concessione ma sono stati considerati beneficiari del “passo” per il solo motivi di ritrovarsi davanti ai propri garage o giardini il cordolo del marciapiede reclinato.

Le proteste

In questi anni la vicenda ha generato pesanti polemiche che stavano per sfociare in una class action, non decollata solo per gli elevati costi delle spese legali e per l’obiettiva incertezza dell’esito. Da giorni, dunque, stanno arrivando gli avvisi di accertamento 2019: per chi non paga è l’anticamera del fermo amministrativo (altrimenti detta ganascia fiscale). Gli accertamenti 2019 (e idem il 2018) rischiano di essere poco meno di 2000: quanti cioè non hanno (né l’hanno mai voluto o chiesto) il passo carrabile. Contengono pure gli interessi di mora di circa il 25-30 per cento. La tassa del 2018 e del 2019 si rifà alla suddivisione del Comune in tre fasce per il regolamento Cosap allora in vigore. La Cosap, poi accantonata per il Canone unico patrimoniale cui si riferisce il tributo 2022, aveva colpito possessori e non possessori del passo carrabile. Invece quelli del 2023 e 2024 solo i reali concessionari del carrabile dopo la retromarcia del Comune. Il tributo 2020 era stato cancellato dalla pandemia di Covid, sul 2021 pende ancora incertezza. Intanto però ai contribuenti dell’annualità 2019 sta arrivando il conto: «Nel mio caso salato – contesta Roberto Salis – abitavo vicino a viale Trieste e mi stanno chiedendo 30 euro a metro lineare, quindi 90 euro, più 34 euro di tardivo pagamento: ma io l’accesso non l’ho mai voluto e nemmeno protestavo se qualcuno lasciava l’auto davanti al garage». C’è chi, messo con le spalle al muro, pagherà a malincuore: «Se davvero scaturiscono rogne più gravi come il fermo amministrativo - afferma Rinuccia Tocco alla cui famiglia è stato notificato un conto totale di circa 70 euro - allora pago, ma tutta questa vicenda è stata senza senso».

