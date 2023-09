«Passi carrabili, pronti ad azioni legali» 

Prima la beffa con l’arrivo del canone sui passi carrabili targati 2018, ora il caos perché le tariffe della medesima tassa sono diverse rispetto a quelle dell’annualità 2022. Nonostante le dimensioni degli accessi ai garage non siano certamente mutate. Ma non cambia di una virgola la posizione di tantissimi utenti che non hanno alcuna intenzione di pagare la tassa benchè la scadenza dell’annualità 2018 sia prossima (30 settembre) e quella del 2022 sia scaduta da un pezzo: giugno. E al momento non c’è traccia di rinvii o rateizzazioni. Si avvicina invece l’ombra della class action minacciata dal comitato di cittadini che si è affidato all’avvocato Andrea Pubusa: è il docente universitario autore di una lettera al Comune con cui contesta la legittimità del canone e sollecita un incontro tecnico con i legali dell’ente: «Sono ancora in attesa che mi convochino», confessa.

Tariffe differenti

Intanto però la tassa sul passo carrabile applicata sia a chi possiede la concessione sia a chi si ritrova davanti a garage o giardino il marciapiede reclinato (e viene considerato beneficiario del servizi benchè non l’abbia mai chiesto), rivela un aspetto singolare. Giorni fa sono arrivate le bollette del 2018 e sono diverse da quelle del 2022 e del 2023 inviate in primavera. In alcuni casi sono uguali, in altre leggermente inferiori. Semplice: quelle del 2022 si basa sull’ultimo regolamento Cup (canone unico patrimoniale del 2021) che prevedeva una fascia unica; quelle del 2018 sul vecchio regolamento Cosap che divideva città, periferia e frazioni in tre fasce.

L’Adiconsum

«La tassa è unica, l’applicazione è diversa – fa notare Giancarlo Cancedda, segretario Adiconsum – anche questo sta ingenerando confusione fra i cittadini moltissimi dei quali ancora non hanno pagato: lanciamo un nuovo appello al Comune affinché riveda le sue intenzioni». Il rischio è l’invio di una valanga di centinaia di avvisi con gli interessi di mora che ammontano a circa 25-30 euro a cartella. E la tassa varia da 90 a 150 euro. Intanto la vicenda approda in Consiglio comunale: «Ne discuteremo il 21 settembre – avvisa Matteo Sestu, consigliere di Sinistra Futura che con M5S coordina un comitato spontaneo – speriamo che entro quella data professor Pubusa sia ricevuto dal Comune e convinca l’ente a sospendere le richieste. Altrimenti, come più volte minacciato, un’azione legale di massa sarà inevitabile».

