Passi carrabili: petizione contro la tassa 

Poco più di 350 firme in meno di tre ore per chiedere di sospendere l’invio delle bollette relative alla nuova tassa sui passi carrabili.

Le hanno raccolte ieri mattina nel cuore del mercatino del sabato in piazza Ciusa i rappresentanti dei cinquestelle, al culmine di una settimana che ha visto esplodere la rabbia di tantissimi utenti: in molti da diverse settimane stanno infatti ricevendo gli avvisi bonari di pagamento dell’imposta contenuta nel nuovo Canone unico patrimoniale. Era stato approvato in Consiglio comunale nel marzo del 2022 anche dai pentastellati.

«Avevamo approvato un regolamento – sostiene il consigliere Gian Luca Lai – per far partire il tributo dal 2023 e non dal 2022, avevamo chiesto di disciplinare le varie fattispecie di passo carrabili e di comunicare il perché del nuovo tributo in modo efficacie: nulla di tutto ciò è stato fatto». (a. s.)

