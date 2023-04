«Passi carrabili, ora un passo indietro» 

Il deficit da incubo degli anni scorsi, sostiene la Giunta Morittu, ora è solo un ricordo. «Allora perché non usare una piccola parte dei 960 mila euro di avanzo libero di amministrazione per cancellare l’incubo passi carrbini in cui sono piombati oltre tremila cittadini?» Lo chiedono in tanti soprattutto alla luce degli intenti dichiarati dagli amministratori che promettono che l’avanzo «servirà a dare risposte alle richieste di cittadini e consiglieri».

La tassa

L’odiato balzello era stato imposto anche a chi non mai chiesto il passo carrabile per sopperire anche alle ristrettezza di bilancio, ma ora questa sofferenza non c’è più: «Si annulli immediatamente la riscossione del tributo sui passi ora che i soldi ci sono - dichiara Giancarlo Cancedda, segretario Adiconsum ma anche di una larga fetta di anziani cui il provvedimento è piovuto fra capo e collo – intanto ci prepariamo da mercoledì con un legale a verificare i casi in cui è stata respinta la richiesta di revoca della tassa». Non ha un briciolo di dubbio nemmeno Daniela Garau, consigliere di Patto Civico: «Doveroso stroncare all’istante ogni forma di riscossione: lo impone la situazione attuale ed è un servizio non dovuto ma a domanda individuale». Pur con distinguo, dello stesso avviso Gian Luca Lai, in Consiglio con M5S-Art.1, fra i sottoscrittori di una mozione apposita: «Appena la discuteremo chiederemo di annullare gli avvisi 2022, che significherà anche rimborsare chi ha già pagato: se attuabile, ce lo dirà l’Assemblea civica».

La scadenza

Il termine di pagamento è slittato al 31 maggio. E pone distinguo anche chi in maggioranza aveva storto il naso dinanzi al tributo: «Per l’annualità 2022 – afferma Diego Fronterrè - temo non ci sia nulla da fare: chiederemo un passo indietro dal 2023». Idem Luca Arru: «Stiamo già lavorando alla modifica del regolamento: pagherà chi ne farà richiesta». L’ipotesi del passo indietro immediato la stronca lo stesso sindaco Pietro Morittu: «Impossibile, non si può tornare indietro, le somme sono già iscritte in bilancio, ma dal ’23 scatteranno le modifiche annunciate». Dunque pur avendo dichiarato che i 960 mila euro di avanzo verranno usati per le istanze avanzate dalla Comunità, si pongono le mani avanti: «I fondi serviranno a frenare l’aumento dei costi della nettezza urbana ma fra le istanze che ci sono già pervenute da cittadini e consiglieri – prosegue Morittu - anche i lavori nella piscina chiusa, maggiore decoro e manutenzioni in città e frazioni».