Passi carrabili, nuovo scontro in Aula 

La maggioranza si ricompatta sul salasso dei passi carrabili e non fa sconti: in Consiglio ha bocciato la proposta di usare parte del fondo unico regionale, riconosciuto anche al Comune di Carbonia, per sgravare la cittadinanza almeno dal pagamento delle cartelle 2021.

La proposta

La proposta, contenuta nella mozione del consigliere Sandro Mereu e Barbara Pischedda, ha ricevuto 17 no, 2 astenuti (fra cui il presidente del Consiglio Federico Fantinel) e 4 sì. La tassa relativa al 2021 era rimasta congelata per cinque anni ma poi è arrivata, vanificando il sogno che fosse inclusa fra le esenzioni Covid. Quindi doppia beffa per almeno 2.000 persone: anche l’annualità 2021, come già il 2018 e il 2019, il balzello colpisce per un’interpretazione ancora molto contestata chi non ha mai chiesto la concessione del servizio ma ha l’ingresso al giardino dinanzi al cordolo ribassato (dal Comune) del marciapiede. Le proteste (non sfociate in una class action per i costi elevati delle procedure che chi protestava non poteva permettersi) hanno “suggerito” dal 2023 in poi la retromarcia dell’amministrazione che ha ristretto la tassa solo ai possessori del passo.

Il dibattito

Ora la maggioranza ha bocciato gli sgravi per il 2021. «Evidenti le solite storture – analizza Mereu - come gli accesi sprovvisti delle modifiche al piano stradale, autorizzazioni mai chieste, mancate verifiche sul campo: grazie al fondo regionale c'era un’opportunità concreta per sospendere le cartelle, prevedere sgravi e usare una quota per rimborsare chi ha già pagato temendo sanzioni». Il sindaco Pietro Morittu ha evidenziato che «non sono andati a buon fine i tentativi di opporsi perché non supportati da riferimenti normativi: però la porta è aperta per le verifiche su casi eccezionali». Il consigliere Giacomo Floris ha bollato la mozione come «irrispettosa: è stato consigliato ai cittadini di non pagare una tassa». Tesi sostenuta pure da Monica Atzori: «Male aver incitato a non versare». Secondo Valentina Diaferia la mozione «è approssimativa, non specifica le quote». Parla di «assenza di serietà» anche Diego Fronterrè, mentre Giacomo Guadagnini ha ribadito che «è stata applicata una norma avuta in eredità». Il tema dei passi carrabili nasce sotto la Giunta M5S e l’ex vice sindaco Gianluca Lai, ora all’opposizione, contesta le interpretazioni successive: «Il principio era tassare chi ha la concessione, non chi non l’ha mai richiesta: è stata persa l’occasione per rendere giustizia».

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