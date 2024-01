Passi carrabili, nuovo regolamento 

Affidamento esterno della riscossione del canone per il suolo pubblico, degli spazi pubblicitari, delle aree mercantili, dei passi carrabili e delle pubbliche affissioni. Approvazione regolamento comunale dei passi carrabili. Aggiornamento cartografico e normativo del piano urbanistico comunale e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Sono questi i punti all’ordine del giorno, messi nero su bianco dal presidente, Gino Melis, sulla convocazione del Consiglio comunale che porterà nell’Aula di via Giofra, venerdì 2 febbraio alle 9.30, per la terza seduta del 2024, i consiglieri e le consigliere sia di maggioranza che di opposizione. Melis ricorda, inoltre, che le proposte di delibera sono a disposizione nella piattaforma del Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA