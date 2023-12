Passi carrabili, nuovo balzello in arrivo 

Gli avvisi di accertamento 2018 sono in arrivo e la battaglia sulla tassa dei passi carrabili è a un passo dalla causa legale.

Nuovo balzello

Succede, infatti, che la società di gestione di determinati tributi comunali sta elaborando i dati preparatori all’invio (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) degli accertamenti della tassa sui passi carrai di quattro anni fa. E occorre farlo entro dicembre per evitare le prescrizione del tributo. È la seconda fase che segue quella di agosto, quando erano giunti solo gli avvisi bonari (idem per l’annualità 2022 della medesima tassa) contro cui tecnicamente non si poteva presentare alcun ricorso. Agli avvisi di accertamento (e relativa sanzione) spediti con raccomandata ci si potrà invece opporre. Dovrebbero arrivarne circa 2000. In base all’interpretazione del nuovo regolamento sull’uso del suolo pubblico, riguarderanno chi viene ritenuto beneficiario del servizio (il più delle volte non richiesto) che consiste nel cordolo reclinato (non per scelta del cittadino) del marciapiede davanti a garage o giardino. Su questa interpretazione del regolamento approvato cinque anni fa, gli schieramenti di opposizione in Consiglio si sono visti bocciare due mozioni: chiedevano alla Giunta di fermare le procedure e istituire un fondo di restituzione soldi a chi ha già pagato. Istanze respinte e ora sono alle porte anche gli avvisi di accertamento: «È una battaglia politica – contesta Matteo Sestu, Sinistra Futura – che sinora non ha dato sbocchi: lasciamo arrivare gli avvisi e saremo a disposizione per studiare tutte le forme possibili di opposizione e valutare ogni iniziativa». Sinistra Futura e M5S hanno più volte ribadito che l’opzione della causa legale è concreta.

Le concessioni

Mentre l’annualità 2018 de quella del 2022 riguarda sia chi ha chiesto il servizio sia chi proprio non lo vuole, l’annualità 2023 (ancora da spedire) riguarderà solo i concessionari del tributo in virtù di una recente retromarcia della Giunta. Ma nonostante la bocciatura (risicata) delle mozioni, il sindaco Pietro Morittu in assemblea civica non ha chiuso del tutto il dialogo: «Aspettiamo ulteriori elementi tecnici che valuteremo, ma per ora le leggi dicono che si può procedere». Due mesi fa l’avvocato Andrea Pubusa, su invito di un comitato spontaneo, aveva inviato al Comune una lettera con l’elenco di quelli che, a suo avviso, erano i motivi per cui non applicare la tassa. E aveva anticipato che i ricorsi sarebbero potuti scattare solo con gli avvisi giunti con raccomandata.

