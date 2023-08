Passi carrabili, nuove polemiche 

Nel caos sul canone dei passi carrabili, sono in arrivo novità (sgradite) per i cittadini. La società di gestione di una parte dei tributi comunali ha infatti iniziato a caricare nel database la tassa del passo carraio, annualità 2018. Dovrebbe riguardare circa 2mila persone. Sono coloro che, in base al regolamento del 2018 ma al centro di polemiche fra attuale e precedente amministrazione sull’interpretazione della norma, sono considerati “non autorizzati” solo perché hanno il cordolo del marciapiede reclinato davanti all’ingresso della proprietà ma non hanno il servizio passo carrabile. Servizio che però in tantissimi non hanno mai chiesto. Realisticamente verrà caricata nel 2024 anche l’annualità 2019. L’operazione è legata al fatto che il 2018 rischiava la prescrizione. E varie volte, in riunioni di Commissione, la Giunta ha anticipato che gli uffici avrebbero dovuto procedere col recupero anche del pregresso.

Avvisi di pagamento

L’amministrazione ha iniziato la tassazione sulla scorta di una normativa del 2018 ma gli unici avvisi di pagamento sono quelli del 2022 (riguarda tutti: cosiddetti non autorizzati più titolari di passo carrabile) e del 2023 (solo i titolari del servizio dopo la modifica introdotta pochi mesi fa dalla Giunta). Restavano in ballo quindi il 2018 (con la prescrizione alle porte), il 2019, il ’20 e il ’21. Ma queste ultime due annualità potrebbero (da verificare) venire congelate perché rientrerebbero nel novero delle tasse sospese o revocate nel corso della pandemia. «Sono questioni amministrative – precisa il sindaco Pietro Morittu – gli uffici rappresentano il fatto che il tributo è stato reinserito nel 2018 dalla precedente Giunta con l’approvazione del regolamento che ha eliminato parti relativa alle esenzione: la reintroduzione del pagamento riguarda i non autorizzati cioè più dell’80 per cento dei casi».

La mediazione

Intanto però continua la mediazione fra Comune e un comitato di cittadino. Andrea Pubusa, docente universitario, è l’autore di una lettera al Comune con cui spiega la sue ragioni secondo le quali il canone sarebbe illegittimo. Ha chiesto la sospensione delle operazioni. Il docente e un rappresentate dell’ente si sono già incontrati informalmente. Fissato un aggiornamento in settembre. «Speriamo prevalga il buonsenso, i cittadini sono esasperati – dice Luca Pizzuto, consigliere comunale di opposizione – il caricamento dei dati dei possibili arretrati non ci sorprende». Continua a cercare la via del dialogo anche l’Adiconsum: «Se si è riusciti a cambiare idea per il 2023 – asserisce il segretario Giancarlo Cancedda - allora si possono trovare soluzioni anche per gli anni precedenti».

