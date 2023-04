Passi carrabili, nuova stangata in arrivo? 

Dopo le proteste una ulteriore stangata sui cittadini sempre sui passi carrabili: il Comune valuta di chiedere anche cinque anni di arretrati. «Colpa dell’ex amministrazione Cinquestelle», lascia intendere la Giunta Morittu. «Falso – replica l’ex sindaca Paola Massidda – serviva una ricognizione del servizio e difatti nel 2021 avevamo lasciato le aliquote a zero».

Il salasso

La questione dei passi carrabili, con 3.300 avvisi di pagamento giunti in queste settimane, torna a infiammarsi anche in seguito alla seduta congiunta di ieri delle commissioni Urbanistica e Finanze, col sindaco Pietro Morittu, i dirigenti della società di riscossione Abaco e i consiglieri comunali. «Emerso in maniera inequivocabile – asseriscono gli amministratori - che non è stata introdotta da questa Giunta nessuna nuova tassa sui passi carrabili, bensì già dal 2018 con la precedente amministrazione era stato deciso di eliminare l’esonero dal pagamento dei passi carrabili non autorizzati». Sarebbero quelli non richiesti, cioè coloro (la stragrande maggioranza dei 3300) che pur non avendo fatto mai richiesta di passo carrabile, si ritrovano da sempre (per la maggior parte dei casi non richiesto) il cordolo del marciapiede reclinato dinanzi alla proprietà. Il Comune ha già inviato (scadenza il 31 maggio) la richiesta delle quote 2022, ma il quinquennio precedente non finirà in cavalleria: «Essendo un tributo che può essere riscosso entro 5 anni dalla sua introduzione – si legge nella nota diffusa ieri - si cercherà di stabilire la tempistica e la modalità di invio degli avvisi di pagamento». Caccia agli arretrati e poiché grazie alla Regione è stato possibile ammorbidire il disavanzo di amministrazione, la Giunta Morittu potrebbe per il futuro esentare dalla tassa chi non ha mai fatto richiesta del passo carrabile e che oggi chiede invano lo stesso trattamento. Si aggiunge un supplemento di valutazione per cercare di estendere il beneficio anche al 2023.

I pentastellati

Intanto il M5S non accetta l’accusa di essere stato l’artefice della tassa: «Vergognoso – replica Massidda – che queste spiegazioni non siano giunte in Consiglio. Vero è che nel 2018 avevamo soppresso le esenzioni, ma gli atti da noi approvati presupponevano specifiche attività istruttorie dei vigili urbani, che non sono state fatte. Non possono addebitare a noi questa tassa». Aggiunge l’ex assessore alle Finanze Antonio Guerrieri: «Avevamo riesumato il passo carrabile ma senza chiedere un centesimo».