Passi carrabili, nuova beffa 

Anno nuovo, ma la tassa sui passi carrabili non dà tregua: lo scorso mese sono infatti arrivate, tutte insieme, le richieste di pagamento per le annualità 2023 e 2024.

La confusione

Si tratta dei primi avvisi bonari, già scaduti il 31 gennaio e hanno una caratteristica che conferma una certa confusione insita in questa tassazione introdotta nel 2018 ma applicata (con un’interpretazione delle regole che continua a suscitare polemiche) dalla fine del 2022: devono pagare, con sconto del 60 per cento, solo i possessori dal passo carrabile. Cioè i titolari della concessione, circa 400 persone. Esclusi dunque i proprietari di garage o giardini che non avevano mai richiesto il passo carraio, ma che sono stati raggiunti dalle tassazioni annualità 2022 e 2018 solo perché davanti ai loro accessi ci sono i cordoli ribassati (dal Comune) del marciapiede. Le cartelle 2023 e 2024 sono invece frutto della retromarcia che la primavera scorsa Giunta e Consiglio (dopo l’esame delle varie Commissioni) decisero di attuare, forse anche sulla scorta delle proteste diffuse: pagano solo (due annualità insieme) i titolari delle concessioni.

Le critiche

Ma non mancano le critiche, anche autorevoli come quella dell’avvocato Andrea Pubusa che cura le rivendicazioni di un comitato spontaneo che ha accarezzato l’idea (poi abbandonata per i costi elevati) del ricorso: «Le annualità 2023 e 2024 – analizza – fanno emergere la contraddizione: se ora il Comune si rivolge solo ai titolari della concessione significa che non si sarebbe dovuto chiedere nulla a chi il passo carraio non l’ha mai preteso». Pubusa anticipa la necessità di esperire un passaggio: «Dato che le lettere inviate da me e dal comitato un anno fa non hanno ricevuto risposta, occorre considerare l’intervento del Prefetto che promuova un confronto fra le parti». Adiconsum, che ieri ha incontrato Abaco, società che gestisce vari tributi comunali fra cui i passi carrabili, solleva altre osservazioni: «Che le annualità 2023 e 2024 avessero quelle caratteristiche era noto, non ci aspettavamo invece che arrivassero insieme nello stesso mese, senza respiro per i contribuenti: in passato quando ha voluto, come per la Tari, la Giunta ha imposto a dirigenti e Abaco i tempi di invio delle cartelle». Alcuni degli avvisi recapitati in questi giorni fomentano poi altre polemiche: la sanzione per il mancato pagamento è quasi quanto il tributo stesso. «A una vicina di casa – rivela Piera Argiolas – è arrivato il tributo 2022 ricalcolato a 36 euro, ma la mora è di 25 euro». Sulle nuove cartelle, il sindaco Pietro Morittu precisa: «Sono frutto delle modifiche introdotte dalla nostra Giunta e si poteva fare solo l’anno successivo all’approvazione del bilancio: non risulta ci abbiano pensato gli amministratori che ci hanno preceduto».

RIPRODUZIONE RISERVATA