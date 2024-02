Passi carrabili, nulla di fatto 

Passi carrabili, tutto fermo. La causa pilota individuale rimaneva l’unica pista, ma si rischiava di scalare una montagna fatta di costi legali, di durata della causa e incertezza del verdetto. La questione si è chiusa ieri con un nulla di fatto durante la riunione fra Adiconsum e il comitato spontaneo nato la scorsa estate contro la contestata tassa sui passi carrai imposta a Carbonia anche a chi non ne ha mai fatto richiesta.

Già tremila cartelle inviate fra l’annualità 2022 e quella del 2018 (già inviati gli avvisi di accertamento, con sanzione). Entro alcune settimane potrebbe arrivare anche l’annualità 2019. Ma i costi di una causa sono troppo alti per chi già si ritrova in ginocchio per questo balzello imposto nonostante i mille appelli al Comune per un passo indietro auspicato da migliaia di cittadini.

La battaglia

Il tributo colpisce (con richieste che variano da 90 euro in su) sia chi a suo tempo richiese le concessione del servizio sia a chi non l’ha mai chiesto ma si ritrova con il cordolo del marciapiede abbassato (dal Comune). L’indicazione era quella di tentare una causa pilota, individuando un singolo caso coprendo con una colletta le spese che avrebbero sostenuto Adiconsum e comitato, cui offre consulenza l’avvocato Andrea Pubusa. «Vincere – ha rimarcato il consigliere di Sinistra Futura Matteo Sestu - non avrebbe significato in automatico che il Comune ordinasse ad Abaco di sospendere la riscossione della tassa, ma il pronunciamento avrebbe avuto un peso politico sulla Giunta». Molto in salita la causa collettiva: «Non è stato raggiunto un numero sufficiente di adesioni – dice per l’Adiconsum Giancarlo Cancedda - appare complessa dal punto di vista burocratico e il verdetto potrebbe giungere fra anni».

La lettera

Intanto rimane senza risposta la lettera che il consigliere Sestu aveva inviato un anno fa ai dirigenti comunali del settore Tributi. Venivano sottolineati alcuni punti: «Da capire intanto se corretta l’interpretazione sui passi carrabili non regolari, il motivo per cui è giunto il 30 per cento di sanzione ai cittadini che non hanno ricevuto indicazioni su cosa sia considerabile un passo carrabile regolato oppure no, e perché in presenza di condomini la cartella esattoriale sia stata recapitata a un solo inquilino». Ad aggravare il caos, il fatto che l’applicazione della tassa deriva da due regolamenti: quello Cosap per l’annualità 2018 e seguenti (con la città suddivisa in tre fasce urbanistiche), e quello Cup per il 2022 che non prevede fasce.

