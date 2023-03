«Passi carrabili, nessun passo indietro» 

«Premesso che rimando alla riunione ogni spiegazione tecnica, questo non è possibile. Stiamo parlando già di una riduzione del 60 per cento per tutti per il 2023. Gli approfondimenti permetteranno di capire se ci sono le condizioni per fare altro. Ma con un bilancio chiuso non è possibile fare passi indietro».

Chi non vorrà il passa carrabile potrà rinunciare e quindi non pagare?

Vertenza passi carrabili: la scadenza del pagamento del tributo del 2022 è stata rinviata di due mesi ma non cancellata. Ma intanto oggi in Consiglio comunale si discuterà di questo tema che sta tenendo migliaia di cittadini con il fiato sospeso. «Sia chiaro che politica non può cancellare un tributo esistente per legge – premette il sindaco Pietro Morittu - ma se si affronterà il tema, lo si farà per fare chiarezza e dipanare il più possibile i dubbi dei cittadini».

Vertenza passi carrabili: la scadenza del pagamento del tributo del 2022 è stata rinviata di due mesi ma non cancellata. Ma intanto oggi in Consiglio comunale si discuterà di questo tema che sta tenendo migliaia di cittadini con il fiato sospeso. «Sia chiaro che politica non può cancellare un tributo esistente per legge – premette il sindaco Pietro Morittu - ma se si affronterà il tema, lo si farà per fare chiarezza e dipanare il più possibile i dubbi dei cittadini».

C’è chi, sia tra i cittadini sia tra numerosi consiglieri comunali, auspica un passo indietro.

«Nel marzo 2022 è stata reintrodotta, con il voto dell’assemblea civica (tutti favorevoli tranne Daniela Garau, ndr ) una corresponsione e una limitazione dell’esonero del canone dei passi carrabili. Se sarà necessario un approfondimento tecnico da parte di chi deve gestire il procedimento di riscossione cercheremo di farlo, ogni eventuale modifica di cui si stanno già occupando le commissioni tecniche, riguarderà il 2023 e gli anni successivi».

Chi non vorrà il passa carrabile potrà rinunciare e quindi non pagare?

«Premesso che rimando alla riunione ogni spiegazione tecnica, questo non è possibile. Stiamo parlando già di una riduzione del 60 per cento per tutti per il 2023. Gli approfondimenti permetteranno di capire se ci sono le condizioni per fare altro. Ma con un bilancio chiuso non è possibile fare passi indietro».

Il Consiglio ha deciso la reintroduzione, può cambiare idea?

«Può decidere tutto e il contrario di tutto, come ha fatto nel 2022, in fase di predisposizione del bilancio».

C’è chi dice di aver votato norme diverse da quelle poi applicate.

«Sono atti pubblici, basta leggerli».

Quindi per il 2022 occorre rassegnarsi a pagare un servizio che non si è avuto?

«Non si tratta di un servizio ma di un tributo che il Consiglio ha deciso di riapplicare e quelle cifre sono state inserite in bilancio. Non si possono rivedere».

Centinaia di cittadini contestano le modalità di applicazione del tributo.

«Le modalità non riguardano la parte politica. Auspico la presenza dei tecnici di Abaco al Consiglio per dare eventuali spiegazioni dettagliate su quanto non compete agli amministratori».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata