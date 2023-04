Passi carrabili, marcia indietro 

Sulla tassa dei passi carrabili, prevista nel 2018 ma introdotta di fatto fra il 2022 e il 2023, arrivano le prime pesanti sforbiciate: almeno 300 avvisi di pagamento (e a fine accertamento potrebbero essere il doppio) sono stati infatti annullati perché relativi soprattutto a persone le quali è vero che hanno i cordoli del marciapiede reclinati dinanzi all’ingresso di giardini o garage, ma sono titolari di leggi connesse a patologie varie. In molti usufruiscono ad esempio della legge 104 o altri benefici legati all’accompagnamento.

Il censimento

Durante il censimento degli accessi carrabili (scattato lo scorso novembre) da parte degli addetti della società Abaco che cura alcune voci fiscali del Comune (come i tributi sul suolo pubblico), questi aspetti non erano ovviamente emersi. «Sarebbero dovuti emergere invece – analizza Giancarlo Cancedda, segretario provinciale Adiconsum – perché decine di persone spesso anziane sono dovute andare nella sede Abaco o in Municipio per dimostrare di essere esenti, e per tacere delle tantissime vedove prive di auto ma che abitano in case con accesso carrabile di cui non se ne fanno chiaramente nulla: tassate anche costoro». Sulle modalità di accertamento il sindaco Pietro Morittu non interviene («Abaco gestisce partite di questo tipo in centinaia di Comuni italiani e gli accertatori non possono certo conoscere le agevolazioni presenti in ogni famiglia e i dati sanitari connessi a ogni tributo»), ma sulla prima massiccia revoca di avvisi non si sorprende più di tanto: «Tutto messo in conto nelle stime di previsione delle entrate».

Le procedure

Ma nel frattempo si stanno snellendo anche altri avvisi legati a misurazioni incongruenti: non meno di una cinquantina di cartelle (i primi pagamenti scadono il 31 maggio) e sono state annullate perché gli accertatori avrebbero calcolato un po’ troppo in eccessi con i metri lineari computabili ai fini della tassa. Fra gli esempi eclatanti, grosso modo 4 metri invece che 3. E computati per errore anche piccoli accessi pedonabili. Quindi sono scaturite cartelle da 120-150 euro che invece si ridurranno a 90-100, posto che come da regolamento scatterà una decurtazione del 60 per cento per il 2022 e forse pure per il 2023. Quanto invece al quinquennio precedente che dovrà essere recuperato per evitare che cada in prescrizione, il sindaco conferma: «Il procedimento andrà avanti benché sia una materia in campo agli uffici».