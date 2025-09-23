Passi carrabili, la tassa non è per tutti 

Nella giungla della tassa sui passi carrabili ci sono figli e figliastri: dal tributo sono stati esclusi i rioni dei grandi palazzi popolari e alcuni quartieri dove la presenza di alloggi Area è per lo più predominante.

La contraddizione

Non è valso per questi stabili il fatto che sia stata considerata basilare, ai fini della inflessibile tassazione di migliaia di famiglie, la presenza del cordolo ribassato che conduce a garage o giardini anche per chi non ha l’auto. Di fatto, Comune e Area tengono in sospeso la questione che si presta quindi anche a nuove contestazioni: «Anche alla luce di questo aspetto – fa notare la consigliera comunale di opposizione Daniela Garau - è tutto un sistema che risulta iniquo: non esiste un resoconto sul censimento, nulla sappiamo sulle procedure e sui criteri adottati per stabilire perché in una realtà un cittadino deve pagare e in un’altra no, le stime sulle persone interessate sono aleatorie perché in tre anni mai l’amministrazione si è degnata di fare chiarezza totale su questa vicenda». Perplessità che nutre pure l’Adiconsum che dal primo minuto ha combattuto una battaglia dinanzi ai casi di applicazione ritenuta errata del tributo: «L’applicazione della tassa nei grandi palazzi dove esiste un unico accesso crea mille difficoltà – analizza il presidente Giancarlo Cancedda – ma restano irrisolti i quesiti sulle possibili differenze giuridiche e strutturali a supporto dell’applicazione della tassa: ci sono? E se ci sono, di quale tipo?». Se e quando la materia tornerà all’attenzione del Consiglio comunale (è ferma una mozione di Garau che chiede da tempo una sospensione in autotutela della procedura), pure il consigliere Luca Arru pretende chiarezza: «In assenza di una preventiva ricognizione, allora ogni interpretazione è libera e perciò contestabile come nel caso dell’accesso agli agglomerati di Area: ci vengano ufficialmente a spiegare come sono stati valutati».

Proteste vane

Area, col commissario regionale Matteo Sestu, sulla questione dei tributi non inviati a chi vive negli alloggi di Area ha scelto il no comment. Nessuna risposta anche dal sindaco Pietro Morittu. Parla il suo vice Michele Stivaletta per ribadire che «l’interpretazione data dai tecnici è che quelli di Area sono stradelli o piazzali comuni a tutti e che quindi non si paga». Interpretazione che, però, non è valsa per chi si trova nella stessa situazione ma non in alloggi di Area. La consigliera Garau torna allora sulla questione dell’aleatorietà dell’interpretazione: «Perché – chiede – non sono stati resi pubblici o concordati criteri chiari validi per tutti?». Nonostante le proteste, Abaco (società di gestione della tassa) procede per conto del Comune a pretendere il pagamento del tributo inviando questa volta le raccomandate (con mora e interessi) dopo le notifiche di accertamento inviate per posta ordinaria che tanti cittadini dicono di non avere mai ricevuto: c’è anche ancora chi contesta invano errori nel calcolo del tributo basato sulla lunghezza del cordolo di accesso e nei nominativi degli utenti scelti senza le opportune verifiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA