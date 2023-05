Passi carrabili, il Consiglio ci ripensa  

«Approviamo oggi fondamentali modifiche per il pagamento del tributo sul passo carrabile per l’anno 2023. Ma per troppi mesi la parte politica è stata abbandonata dalla parte amministrativa. Non mi voglio assumere responsabilità che non mi appartengono. Ad ognuno le sue». Con queste parole il consigliere del Pd interviene su una vertenza che da mesi agitava le acque in Consiglio comunale.

La tassa

Nella seduta di ieri, infatti, son state apportate importanti modifiche al regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale (cup) . La più importante ed attesa è stata quella presentata dal presidente della seconda commissione Giacomo Guadagnini: «Grazie a questa modifica – ha detto - dal 2023 a dover pagare il passo carrabile, con una riduzione del 60per cento, saranno solo coloro che ne faranno richiesta del servizio». Almeno per il 2023 si corregge un provvedimento che aveva fatto infuriare i cittadini, costretti a pagare questo nuovo balzello anche senza richiesta. Ma perché il Consiglio non ci aveva pensato prima? È da qui che nasce lo sfogo del consigliere Pili. «Siamo stati lasciati soli. Nessuno dagli uffici ci ha aiutato a comprendere chi era effettivamente il destinatario del tributo. Per questo in un primo momento abbiamo approvato all’unanimità (esclusa la consigliera Daniela Garau) le modifiche al regolamento del cup. Quando sono arrivate le prime richieste di pagamento ci sono piombate addosso decine e decine di accuse». La sfuriata di Pili non termina qui: «Anche Abaco, che gestisce la riscossione del cup, ha le sue responsabilità. Ha portato avanti un censimento senza che noi fossimo a conoscenza di alcun atto che le conferisce questo potere. È giusto ricordare infine che Abaco percepisce oltre il 34 per cento delle entrate riscosse». Nella sua conclusione il componente della terza commissione lancia un'ultima stoccata: “Chiedo che anche per gli anni precedenti non si proceda con un'interpretazione estensiva dei regolamenti, perché causerebbe un danno ai cittadini di cui non abbiamo alcuna responsabilità».

Il passato

Quindi la partita per gli anni precedenti rimane ancora aperta e spetterà all’amministrazione rispondere. Il Consiglio ha anche approvato una modifica proposta dal consigliere Luca Grussu: gli arrotondamenti dei metri lineari dei passi carrabili dovranno essere fatti al ribasso per le misure che vanno da 0,1 a 0,50 cm e al rialzo per quelli che vanno da 0,51 a 0,99 cm. Sino ad oggi invece bastava che ci fosse un cm in più perché l’arrotondamento avvenisse al rialzo.