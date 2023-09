Passi carrabili, il Comune non decide 

La tassa sui passi carrabili 2018 scade domani e non c’è traccia di rinvio. Fiato sospeso, ma a 24 ore dalla scadenza del pagamento, il sindaco Pietro Morittu non lascia trapelare molte speranze: «Non è stata assunta ancora alcuna decisione, ma come detto già più volte, la materia attiene agli uffici ed è stata la precedente amministrazione a introdurre il tributo». Dunque, a meno di clamorose (e al momento improbabili) decisioni diverse, moltissimi cittadini, si stima circa 2000, sono chiamati a pagare il canone sul passo carraio.

Il tributo

Un tributo dai risvolti abbastanza controversi: l’annualità 2018, frutto del vecchio Cosap (Canone occupazione suolo pubblico) ricade su quanti hanno (benché non sia mai stato richiesto) il cordolo del marciapiede reclinato e vengono ritenuti dall’interpretazione del Comune fruitori del servizio. L’annualità 2022 (era stata spedita in primavera ed erano previsti circa 100 mila euro), era frutto invece del Cup (canone unico patrimoniale), riguardava anche i titolari del passo carrabile che avevano richiesto la concessione. Per l’annualità 2023, non ancora richiesta, la tassa graverà invece solo sui titolari del servizio grazie a un parziale dietro front del Comune deciso a inizio estate. Un miscuglio di decisioni contro cui, sui social, giorni fa ha tuonato pure l’ex sindaco M5S Paola Massidda: «Siamo dinanzi a interpretazioni errate dei nostri atti: le verifiche spettavano alle polizia municipale».

La scadenza

Intanto però la scadenza 2018 (spedita a fine agosto per evitare la prescrizione) è alle porte e le richieste di rinviare la data non trovano riscontro. «L’avevamo suggerita ai primi di settembre – accusa Giancarlo Cancedda, 77 anni, segretario Adiconsum – e ci sarebbe stato tutto il tempo per una decisione coraggiosa».

La lettera

In attesa che il Comune risponda a una lettera del giurista Andrea Pubusa che aveva illustrato i motivi per cui a suo avviso è illegittimo il tributo e priva di efficacia la richiesta del 2018, si scatena ancora l’opposizione: «Ci si nasconde dietro un problema tecnico – afferma il consigliere Matteo Sestu di Sinistra Futura – abbiamo suggerito di restituire la tassa che i cittadini stanno pagando attraverso un bonus passo carrabile, ma ci sembra chiaro che ci vogliono obbligare a un’azione legale che spaccherebbe la città».

I malumori sono alla luce del sole anche trai consiglieri del gruppo di maggioranza: «Ho chiesto al sindaco di sospendere il pagamento – afferma Diego Fronterrè, gruppo Morittu Sindaco - ma mi è stata fornita come risposta che dipende dagli uffici: a questo punto anch’io d’ora in poi farò i miei passi».

